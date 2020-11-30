Антон Миранчук тренировался в общей группе накануне матча с «Зальцбургом»

Встреча «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря, в Москве и начнется в 20:55. Миранчук ранее пропустил в субботу матч 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0), причиной отсутствия полузащитника в матче была названа простуда у игрока.

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в аккаунте команды несколько фотографий с тренировки «красно-зеленых», и на одной из них видно, что Миранчук занимается наравне с партнерами.