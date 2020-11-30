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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук тренировался в общей группе накануне матча с «Зальцбургом»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Антон Миранчук тренировался в общей группе игроков накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга», сообщает официальный Twitter железнодорожников.

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Встреча «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря, в Москве и начнется в 20:55. Миранчук ранее пропустил в субботу матч 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0), причиной отсутствия полузащитника в матче была названа простуда у игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в аккаунте команды несколько фотографий с тренировки «красно-зеленых», и на одной из них видно, что Миранчук занимается наравне с партнерами.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что Миранчук заразился коронавирусом, как и еще два полузащитника команды — Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов. Официального подтверждения данных сообщений не было.

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