Австрийский порог: «Локо» продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

— Завтрашний матч ключевой, самый важный в сезоне, — сказал на предматчевой пресс-конференции вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. — Команда это понимает. Надеюсь, мы выйдем на поле с уверенностью и дисциплиной. Мы уже играли против «Зальцбурга», знаем их сильные стороны, знаем, что нужно делать на поле. Надеюсь, все получится, и мы победим.

Шансы на Лигу Европы

В первом туре группового этапа в Зальцбурге соперники сыграли вничью — 2:2. «Локомотив» повел в счете благодаря голу Эдера, затем пропустил дважды и отыгрался за 15 минут до финального свистка, автором гола стал Виталий Лисакович.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ

— Если сравнивать с предыдущей игрой в Австрии, то сейчас, конечно, шансов на победу больше, — сказал «Известиям» чемпион России — 2002, обладатель четырех Кубков страны в составе «Локомотива» Юрий Дроздов. — Ведущие игроки (в том числе Гильерме, и Ведран Чорлука) пропустили матч с «Ахматом», поэтому у футболистов есть силы игру Лиги чемпионов. Но надо учитывать, что и «Зальцбург» будет играть на победу, им тоже очки нужны. Тут не надо смотреть на то, что они на последнем месте в группе. Они очень сильные.

Первое место в этом квартете уже гарантировала себе «Бавария», одержавшая четыре победы в четырех матчах. Вторым идет «Атлетико», в активе которого пять очков. У «Локомотива» три балла, у «Зальцбурга» — один.

Думаю, сейчас у «Локомотива» есть хорошие шансы попасть в Лигу Европы. Да, если они сейчас выиграют, то могут в следующем туре потенциально побороться за Лигу чемпионов, но не думаю, что «Атлетико» упустит свой шанс, чтобы пройти в следующий раунд. Стоит рассчитывать только на Лигу Европы. Юрий Дроздов

Задачу «Локо» осложняет возможное отсутствие Антона Миранчука. Российский полузащитник рискует пропустить важнейший матч своей команды из-за простуды.

— Не скажу, кто выйдет на поле, не хочу помогать сопернику, — отметил главный тренер москвичей Марко Николич. — Если вы знаете, кто не сыграет у «Зальцбурга», скажите нам. У них очень скоростная команда. Четыре игрока быстро переходят из обороны в атаку. Нельзя давать им свободного пространства, нужно играть дисциплинированно и умно. Играть на результат. Если у нас будет концентрация, а я уверен, что она будет, если мы будем биться за каждый метр поля, то сможем показать результат. У «Зальцбурга» молодая команда, они много забивают. Но у нас много опытных футболистов. Я жду интересную игру.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа A, 1.12.2020, 20:55 Локомотив - Зальцбург -

Играть вторым номером

В минувшие выходные «Локомотив» завершил вничью гостевой матч чемпионата России против «Ахмата» (0:0). «Железнодорожники» продолжают чередовать добротные матчи в Европе с не самыми впечатляющими на внутренней арене, и в РПЛ команда остается в середине таблицы. Впрочем, после матча в Грозном Марко Николич сказал, что он доволен и дисциплиной на поле, и физическим состоянием команды, и игрой в целом. Разочаровал только результат. Уже на предматчевой пресс-конференции Николич выступил с предостережением: он не считает свою команду фаворитом. В качестве аргумента он напомнил о матчах «Зальцбурга» с «Баварией» и «Атлетико», где австрийцы «должны были побеждать».

«Зальцбург» лидирует после девяти туров в своем национальном чемпионате. А в эти выходные подопечные Джесси Марша разгромили «Санкт-Пельтен» (8:2). Впрочем, эта победа стала первой для австрийцев в ноябре. У красно-зеленых в этом месяце пока тоже всего одна победа — над тульским «Арсеналом» (1:0). Отставание от лидеров Премьер-лиги составляет уже семь очков.

— У «Локомотива» хорошие шансы в игре с «Зальцбургом», — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Александр Тарханов. — Во-первых, фактор домашнего матча, тем более со зрителями — сейчас это большое преимущество. Во-вторых, у «Зальцбурга» много сильных футболистов перешли в другие команды, в «Ливерпуль», например. Да и в первом выездном матче «Локомотив» мог победить. Думаю, завтра должны обыгрывать австрийцев.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа A, 1.12.2020, 23:00 Атлетико - Бавария -

«Локомотив» потеряет шансы на выход в 1/8 финала в случае поражения или ничьей, если «Атлетико» победит в Мадриде «Баварию».

— Понятно, что за второе место зацепиться будет сложно — нужно будет обыгрывать «Баварию» в случае завтрашней победы, — напомнил Тарханов. — Более вероятный исход, что «Локомотив» закончит групповой этап на третьем месте. Мне кажется, «железнодорожники» начнут вторым номером, несмотря на то, что им надо выигрывать. «Зальцбург» будет идти вперед, оставляя сзади свободные зоны, что будет только на руку «Локомотиву». Нас, в принципе, и ничья устроит, поэтому не думаю, что все силы «Локо» будет бросать в атаку.