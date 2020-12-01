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13:26 (мск), источник: Sport24

Участие Дзюбы в матче с «Брюгге» под вопросом

Главный тренер Зенита Сергей Семак выступил на пресс-конференции в преддверии гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 2.12.2020, 23:00

Брюгге-Зенит-

«Сейчас необязательно проводить предматчевую тренировку на чужом поле. Сейчас есть несколько моментов, над которыми можно поработать дома. Не нужно будет после перелета бежать на тренировку. Поэтому решили потренироваться дома, как мы это делаем перед выездными матчами в РПЛ.

Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет. В последнем матче Дзюба получил повреждение. Насколько эту проблему можно решить, станет ясно в течение сегодняшнего дня, — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.

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