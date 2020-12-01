Участие Дзюбы в матче с «Брюгге» под вопросом

«Сейчас необязательно проводить предматчевую тренировку на чужом поле. Сейчас есть несколько моментов, над которыми можно поработать дома. Не нужно будет после перелета бежать на тренировку. Поэтому решили потренироваться дома, как мы это делаем перед выездными матчами в РПЛ.