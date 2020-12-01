Губерниев: Российский футбол в убогом состоянии. Дошло до того, что нас откровенно возит команда из Австрии
Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в “Локо” или ЦСКА. Всех перепробовали. Сам футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно возит команда из Австрии! Из Австрии! Где лучший игрок венгр. Кроме этого Собослая, кстати, никто в Европе никого в этом “Зальцбурге” и не назовет. И это на нашем поле», — написал Губерниев в своем
Напомним, что российские клубы ни разу не победили в 17 матчах группового этапа еврокубков в этом сезоне.