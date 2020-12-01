Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Бавария
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия М
Интер
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель
Олимпиакос П
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Зальцбург
13
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Реал
20
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
22:45 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Российский футбол в убогом состоянии. Дошло до того, что нас откровенно возит команда из Австрии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в “Локо” или ЦСКА. Всех перепробовали. Сам футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно возит команда из Австрии! Из Австрии! Где лучший игрок венгр. Кроме этого Собослая, кстати, никто в Европе никого в этом “Зальцбурге” и не назовет. И это на нашем поле», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что российские клубы ни разу не победили в 17 матчах группового этапа еврокубков в этом сезоне.

Читайте также
Локомотив
1:3
Первый тайм: 0:2
Зальцбург
 «Такой красавец!» Виктория Боня - об отношениях с известным русским спортсменом
«Из меня сделали монстра, а ей обещали золотые горы». Скандальный развод экс-капитана «Спартака»
«Локомотив» уступил «Зальцбургу» в домашнем матче Лиги чемпионов
Роналду опередил Месси в борьбе за награду Golden Foot
«СЭ»: Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
«Шахтер» во второй раз победил «Реал» в группе Лиги чемпионов
«Бавария» играет против «Атлетико» в Лиге чемпионов (трансляция)
Дик Адвокат уведомил «Фейеноорд» о завершении тренерской карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь