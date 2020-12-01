Донецкий «Шахтер» дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
ТАСС, 1 декабря. Донецкий «Шахтер» на своем поле обыграл мадридский «Реал» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 1 декабря. Донецкий «Шахтер» на своем поле обыграл мадридский «Реал» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).
«Шахтер» в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над «Реалом» со счетом 3:2.
В турнирной таблице группы В «Шахтер» вышел на второе место, набрав 7 очков, «Реал» с тем же количеством очков идет на третьей строчке. Позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская «Боруссия» примет миланский «Интер» и в случае победы гарантирует себе участие в
В заключительном туре украинский клуб 9 декабря в гостях сыграет с «Интером», подопечные Зинедина Зидана в этот же день примут германскую команду.