Донецкий «Шахтер» дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).

Команда Шахтер Д

«Шахтер» в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над «Реалом» со счетом 3:2.

В турнирной таблице группы В «Шахтер» вышел на второе место, набрав 7 очков, «Реал» с тем же количеством очков идет на третьей строчке. Позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская «Боруссия» примет миланский «Интер» и в случае победы гарантирует себе участие в плей-офф турнира.