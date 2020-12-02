«Краснодар» и «Зенит» проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

Обе российские команды набрали после четырех туров по одному очку и уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В пятом туре «Краснодар» и «Зенит» встретятся с прямыми конкурентами в борьбе за третье место в своих группах, дающее право сыграть в весенней части Лиги Европы. «Краснодар» и «Ренн» первый матч между собой завершили со счетом 1:1. В случае победы в среду российская команда за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов гарантирует себе третье место, а в случае поражения лишится всех шансов на него.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 2.12.2020, 20:55 Краснодар - Ренн -

Если игра закончится со счетом 0:0, то «Краснодар» благодаря голу, забитому на чужом поле, перед последним туром окажется в турнирной таблице группы E выше французской команды. Если встреча завершится результативной ничьей, то «Ренн» опередит коллектив Мурада Мусаева. Матч начнется в 20:55 мск. В последнем туре «Краснодар» на выезде сыграет с английским «Челси», а «Ренн» примет испанскую «Севилью».

«Нас ждет ключевой матч с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Настрой на него максимальный, у нас нет времени жить вчерашним днем. В спорте всегда бывают тяжелые моменты, все наши мысли только о “Ренне” и о том, как пройти дальше в Европе», — отметил Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий «Краснодар» преклонил колено перед «Челси»

«Зенит» же после четырех туров является явным аутсайдером группы F. Команда из Санкт-Петербурга в первом туре уступила «Брюгге» на своем поле со счетом 1:2, после чего российский и бельгийский коллективы набрали по одному очку за домашние ничьи с итальянским «Лацио». «Брюгге» в случае победы над «Зенитом» сохранит шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.

Команда из Санкт-Петербурга лишится шансов на третье место даже в случае ничейного исхода встречи в Бельгии. Более того, «Зениту» для того, чтобы обойти «Брюгге» в турнирной таблице, будет недостаточно победы со счетом 1:0. В таком случае команды наберут после пяти туров по четыре очка, но бельгийцы окажутся выше за счет большего количества голов, забитых в гостевом матче между этими командами. Если «Зенит» одержит победу, то судьба третьего места в группе решится в заключительном туре, когда петербуржцы примут германскую «Боруссию» (Дортмунд), а «Брюгге» отправится в гости к «Лацио».

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 2.12.2020, 23:00 Брюгге - Зенит -

Участие Дзюбы в матче с «Брюгге» под вопросом

«Зенит» после 16 туров чемпионата России занимает первое место, далее идут «Спартак» и ЦСКА. Все три команды набрали по 32 очка, но подопечные Сергея Семака опережают столичные клубы по дополнительным показателям. Команда из Санкт-Петербурга во внутреннем первенстве сыграла вничью в последних двух встречах. «Брюгге» после 14 туров набрал 27 очков и занимает третье место в таблице чемпионате Бельгии.

Российская команда продолжает испытывать проблемы с составом. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Деян Ловрен, не полетели в Бельгию Вячеслав Караваев и Вендел. Под вопросом участие в игре Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче прошлого тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

«Возможно, полетят некоторые футболисты, которые не смогут принять участие в матче. Проблемы есть, и их действительно очень много. Некоторые из лидеров успели провести всего по две-три тренировки после длительного отсутствия», — отметил Семак.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» в чемпионате России потерпел четыре поражения в последних пяти матчах и занимает десятое место в таблице, набрав 21 очко. «Ренн» в последних шести матчах французского чемпионата одержал всего одну победу при четырех поражениях и после удачного старта опустился на седьмое место.