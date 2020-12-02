«Футбол не обманешь!» Семин отреагировал на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Семин в инстаграме.

Напомним, что «Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным в конце мая этого года. Вместо него главным тренером команды был назначен Марко Николич. Фанаты «Локомотива» подвергли и продолжают подвергать жесткой критике руководство клуба за расставание с Семиным.