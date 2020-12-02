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00:58 (мск), источник: Sport24

«Футбол не обманешь!» Семин отреагировал на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал новый пост в инстаграме после поражения красно-зеленых со счетом 1:3 от «Зальцбурга» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» лишился шансов на выход из группы.

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«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Семин в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным в конце мая этого года. Вместо него главным тренером команды был назначен Марко Николич. Фанаты «Локомотива» подвергли и продолжают подвергать жесткой критике руководство клуба за расставание с Семиным.

В чемпионате России «Локомотив» занимает 7-е место после 16 туров.

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Локомотив
1:3
Первый тайм: 0:2
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