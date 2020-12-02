«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 2 декабря. Английский «Ливерпуль» на своем поле обыграл нидерландский «Аякс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 2 декабря. Английский «Ливерпуль» на своем поле обыграл нидерландский «Аякс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
«Ливерпуль» досрочно занял первое место в группе D, набрав 12 очков. В другой игре квартета итальянская «Аталанта» сыграла вничью с датским «Мидтьюлланном» (1:1), выйдя на второе место (8 очко), «Аякс» идет третьим (7). Команды из Дании находится на последнем месте (1).
«Атлетико» и «Бавария» сыграли вничью в матче группы А (1:1), «Бавария» ранее досрочно обеспечила себе первое место в группе, в ее активе 13 очков. В другом матче группы московский «Локомотив» уступил австрийскому «Зальцбургу» (1:3) и лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.
Итальянский «Интер» на выезде одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в матче группы В, ранее в игре этой группы украинский «Шахтер» переиграл испанский «Реал» (2:0). «Боруссия» лидирует в группе (8), затем идут «Шахтер» (7), «Реал» (7) и «Интер» (5).
В группе С французский «Марсель» дома победил греческий «Олимпиакос» со счетом 2:1, прервав антирекордную серию из 13 поражений подряд в Лиге чемпионов, а английский «Манчестер Сити» сыграл вничью с португальским «Порту» (0:0) и досрочно занял первое место в таблице, набрав 13 очков. Второе место у «Порту» (9), далее идут «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3).