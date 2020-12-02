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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»

Испанское издание Marca оценило перспективы 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского «Реала» после поражения в матче с донецким «Шахтёром» (0:2) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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Источник: Reuters

Отмечается, что доверие к Зидану в «Реале» уже не то, что было раньше. Многие из его решений ставятся под сомнение, как и его перспективы работы на своём посту. Эта и следующая неделя станут решающими.

Команда
Реал

В ближайшее время «Реал» сыграет с «Севильей», мёнхенгладбахской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». Перспективы «Королевского клуба» на этот сезон как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов станут более ясными после этих двух недель.

Руководство клуба было уверено, что результаты придут в норму, но поражение «Шахтёру» оказало существенное влияние на ситуацию. Многое будет зависеть от немедленной реакции команды, но в любом случае важные решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на 4-м месте с 17 очками.

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2:0
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