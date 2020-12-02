«Локомотив» не доехал. Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

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Успехи «Локомотива» в матчах с мадридским «Атлетико» (1:1 в Москве и 0:0 в Испании) были перечеркнуты домашней встречей с «Зальцбургом». Грубые ошибки игроков обороны привели к тому, что австрийская команда трижды поразила ворота железнодорожников. В ответ «Локомотиву» удалось забить только раз, и то с пенальти.

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Спасти еврокубковый сезон может только победа над действующим победителем Лиги чемпионов германской «Баварией». При этом «Зальцбург» в параллельном матче с «Атлетико» должен потерять очки. Тогда московская команда займет третье место и весной продолжит выступление во втором по значимости футбольном турнире Старого света — Лиге Европы.

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Неудачная тактика

Матч между «Локомотивом» и «Зальцбургом» состоялся во вторник вечером на «РЖД-Арене». Несмотря на холодную погоду, встречу посетили почти 7 тыс. болельщиков.

Московская команда перед игрой потеряла двух основных игроков центра поля — Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова, чьи тесты на коронавирус дали сомнительные результаты. Нападающий Федор Смолов также был вне заявки — он отправился на операцию в Италию. Нехватка игроков центра поля вынудила главного тренера «Локомотива» Марко Николича пойти на эксперимент — насытить оборону. На поле с первых минут вышли три центральных защитника — Слободан Райкович, Виталий Лысцов, Вердан Чорлука, и два опорника — Станислав Магкеев и Серкейра Мурило.

Задумка себя не оправдала: игроки обороны в новом сочетании допускали много ошибок, в то время как нехватка футболистов атакующего плана не позволяла команде остро контратаковать. «Учитывая нехватку опорных полузащитников, мы попробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими, но ничего не получилось, — признал главный тренер “Локомотива” Марко Николич. — Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили снова».

Во втором тайме «Локомотив» перешел на более атакующий вариант игры — на поле появились Антон Миранчук, Владислав Игнатьев и 19-летний Максим Мухин, для которого эта игра стала лишь второй за основу. Это позволило «Локомотиву» заиграть более агрессивно, однако все старания команды перечеркнули индивидуальные ошибки.

Два мяча москвичи пропустили еще в первом тайме: сначала игроки не сумели выбить мяч из штрафной и позволили нападающему «Зальцбурга» Мергиму Берише пробить с убойной позиции, затем ошибку допустил Райкович, выложив мяч на ход сопернику.

В третьей голевой атаке сплоховал Мурило, который, находясь с мячом, потерял равновесие и позволил Кариму Адейеми убежать один на один с вратарем. Правда, нельзя не отметить игроков «Зальцбурга», которые четко воспользовались ошибками соперника.

Последний свой мяч в игре гости забили спустя минуту после точного удара Миранчука с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти в ворота «Зальцбурга» был назначен за толчок в спину Зе Луиша, который из-за травмы не смог доиграть встречу. «Это был фантастический матч, мы играли очень хорошо с мячом и без мяча, — сказал главный тренер австрийской команды Джесси Марш. — Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов».

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Печальная статистика

«Локомотив» выступает в Лиге чемпионов третий сезон подряд, и за это время ему ни разу не удалось выйти в плей-офф. При этом серия без побед железнодорожников насчитывает уже десять матчей — последняя была одержана в прошлом сезоне над «Байером» (2:1).

Редко побеждает «Локомотив» и с учетом внутрироссийских игр — в последних десяти встречах железнодорожникам удалось обыграть только тульский «Арсенал» (1:0).

Еще в прошлом туре Лиги чемпионов шансы на выход в плей-офф потеряли два других российских клуба — «Зенит» и «Краснодар». Российские команды не выходят в следующую стадию турнира уже пять лет подряд. В сезоне-2015/16 «Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв пять из шести матчей в своей группе.

Два других российских клуба сыграют матчи пятого тура Лиги чемпионов в среду: «Зенит» приедет в гости к бельгийскому «Брюгге», «Краснодар» дома встретится с французским «Ренном». Есть вероятность, что в одной из этих встреч будет прервана серия из 17 матчей без побед российских клубов в еврокубковых матчах.

Нужна молодежь

Бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович после игры «Локомотива» с «Зальцбургом» заявил, что клубам нужно заниматься развитием молодежи и не думать о лимите на легионеров. «Я к этому [лимиту] отношусь спокойно, потому что клубы, которые сегодня думают о будущем, подтягивают молодежь уже сейчас. В ЦСКА половина состава — игроки, которые прошли школу ЦСКА, в “Локомотиве” мы видим, что тот же Мухин пришел из “Казанки” и сейчас подтягивается к основному составу. Нужно заниматься этим, а не думать о формальных правилах, о регулировании и так далее, главное — растить своих игроков», — сказал он.

«Надо заниматься подготовкой молодежи, которая создаст будущее “Локомотива”, “Спартака”, ЦСКА и других клубов. Подготовка молодежи сейчас — главный приоритет. Она скажется уже через три-четыре года, мы опять выйдем на хорошие позиции», — добавил он.

Пока же Россия продолжает терять позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые влияют на ее клубное представительство в еврокубках. Сейчас она идет седьмой, Португалия оторвалась от России на 0,2 балла благодаря ничьей «Порту» в матче с английским «Манчестер Сити» (0:0). Следом за Россией с отставанием почти в два балла идут Нидерланды. Амстердамский «Аякс» во вторник уступил «Ливерпулю», который гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующую стадию также пробился португальский «Порту». Еще раньше это сделала «Бавария», которая во вторник сыграла вничью с «Атлетико» — 1:1, прервав свою рекордную серию из 15 побед подряд в Лиге чемпионов. В следующем туре ее соперником будет «Локомотив».