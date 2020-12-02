Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
21Мир прощается с Диего Марадоной
17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петржела: Матчи «Зенита» в ЛЧ показывают, что Семак — неопытный тренер

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Матчи петербургского футбольного клуба «Зенит» в Лиге чемпионов показывают, что главному тренеру Сергею Семаку не хватает опыта, считает бывший главный тренер «сине-бело-голубых» Властимил Петржела.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Зенит» в среду сыграет на выезде с бельгийским «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Для продолжения борьбы за путевку в плей-офф Лиги Европы российскому клубу, в активе которого одно очко, необходимо брать реванш за поражение в Петербурге (1:2). При этом нужно выиграть с разницей в два мяча и более, либо победить, забив как минимум три гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не знаем, какое решение примет руководство клуба по главному тренеру, если “Зенит” не пробьется в Лигу Европы с третьего места, — сказал Петржела РИА Новости по телефону. — Семак — молодой тренер, надо дать ему шанс. В международных соревнованиях, в матчах Лиги чемпионов, видно, что Семак еще неопытный. С другой стороны, в российском чемпионате это хороший тренер, я бы даже сказал, сильный. Надо дать Семаку шанс, время, чтобы он работал дальше».

Читайте также
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
Новый сезон может стать худшим в истории российского биатлона
Тренер «Сочи» дисквалифицирован на три матча и оштрафован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь