Петржела: Матчи «Зенита» в ЛЧ показывают, что Семак — неопытный тренер

«Зенит» в среду сыграет на выезде с бельгийским «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Для продолжения борьбы за путевку в плей-офф Лиги Европы российскому клубу, в активе которого одно очко, необходимо брать реванш за поражение в Петербурге (1:2). При этом нужно выиграть с разницей в два мяча и более, либо победить, забив как минимум три гола.

«Мы не знаем, какое решение примет руководство клуба по главному тренеру, если “Зенит” не пробьется в Лигу Европы с третьего места, — сказал Петржела РИА Новости по телефону. — Семак — молодой тренер, надо дать ему шанс. В международных соревнованиях, в матчах Лиги чемпионов, видно, что Семак еще неопытный. С другой стороны, в российском чемпионате это хороший тренер, я бы даже сказал, сильный. Надо дать Семаку шанс, время, чтобы он работал дальше».