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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Ренн»: стартовые составы. Сафонов сыграет с первых минут

Стали известны составы «Краснодара» и «Ренна» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

С первых минут в воротах кубанцев появится Матвей Сафонов, который из-за сомнительного теста на коронавирус не играл с 8 ноября.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Капелла, Газинский, Вандерсон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Вилена.

«Ренн»: Сален, да Силва, Ниамси, Камавинга, Леа Силики, Буриго, Н’Зонзи, Доку, Юну, Траоре, Трюффер.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

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