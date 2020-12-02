«Ювентус» — «Динамо» К: составы команд на матч Лиги чемпионов

Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало — в 23:00 мск.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Киеве 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Туринский «Ювентус», набрав 9 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» (12) и «Ференцварош» (1).