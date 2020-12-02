«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Манчестерд Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны стартовые составы «Манчестерд Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр,
Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Гринвуд, Лингард, Джеймс,
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Верратти, Паредес, Данилу, Кен, Мбаппе, Неймар.
Запасные: Рико, Летелье, Керер, Ди Мария, Рафинья, Кюрзава, Эррера, Баккер, Гуэй, Дагба, Пембеле, Фадига.
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.