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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брюгге» — «Зенит»: Дзюба не попал в заявку гостей на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Начало встречи — в 23:00 мск.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит встречу.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата, Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг, Вольмер, Ванакен, Бонавентуре.

«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).

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