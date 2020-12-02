«Краснодар» обыграл «Ренн» в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа «Краснодара» стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира. «Краснодар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию во встречах еврокубков для команд из России. Первый матч между командами состоялся 20 октября во Франции и завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» потерял шансы подняться с последней строчки в группе, в активе клуба одно очко.