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23:11 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Ренн» в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 2 декабря. Российский футбольный клуб «Краснодар» победил французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа «Краснодара» стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира. «Краснодар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию во встречах еврокубков для команд из России. Первый матч между командами состоялся 20 октября во Франции и завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» потерял шансы подняться с последней строчки в группе, в активе клуба одно очко.

Ранее участие в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы обеспечили себе английский «Челси» и испанская «Севилья». В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с клубом из Лондона, а «Ренн» примет «Севилью». Оба матча пройдут 8 декабря.

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
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