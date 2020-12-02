«Краснодар» обыграл «Ренн» в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

Футбол, Лига чемпионов, Группа E2.12.2020, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 8747 зрителей
|Мурад Мусаев
|Жюльен Стефан
|Маркус Берг(Александр Мартынович)
|71′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Ромен Сален
|28
|Игорь Смольников
|27
|Амари Траоре
|6
|Кристиан Рамирес
23′
|31
|Адриен Трюффер
|4
|Александр Мартынович
|3
|Дамьен Да Силва
|31
|Фернанду да Силва Кайо
|4
|Жерзино Ниамси
|16
|Виктор Классон
|18
|Жереми Доку
|7
|Реми Кабелла
|15
|Стивен Н`Зонзи
22′
|52
|Тонни Вилена
|14
|Бенжамен Буриго
73′
|10
|Вандерсон Масиэл
28′66′
|19
|Янн Гбохо
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Эдуардо Камавинга
82′
|33
|Маркус Берг
90′
|20
|Флавьен Тэ
|9
|Арикленес да Силва Ари
|12
|Джеймс Леа Силики
54′65′
|8
|Юрий Газинский
87′
|8
|Клеман Гренье
|77
|Руслан Камболов
|23
|Адриен Юну
65′
|11
|М`Бай Ньянг
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Уильям Коллам(Шотландия)
|Боковой судья
|Фрэнсис Коннор(Шотландия)
|Боковой судья
|Дэвид Макгичи(Шотландия)
|ВАР
|Пол Тирни(Англия)
|Ассистент ВАР
|Константин Хацидакис(Англия)