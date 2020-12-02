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23:24 (мск), источник: Sport24

Неужели это случилось! Россия, наконец, победила в еврокубках!

И отправилась в плей-офф Лиги Европы!

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Источник: РИА "Новости"

Мы так долго этого ждали, что сейчас даже не верится: после 17 матчей без побед в еврокубках российский клуб все-таки выиграл! «Краснодар» сломал «Ренн» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Стартовый состав «Краснодара» наверняка внушал хотя бы немного оптимизма даже тем, кто разочаровался в клубе после очередного поражения — наконец-то после болезни в рамку вернулся Матвей Сафонов.

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«Ренн» тоже сменил вратаря по сравнению с предыдущим матчем Лиги чемпионов. Вместо травмированного Альфреда Гомиса в старте появился 36-летний Ромен Сален.

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Первый тайм «Краснодар» провел очень нестабильно: гости то развивали лихие атаки со «стенками» у чужой штрафной, то отчаянно пытались выйти из обороны с помощью бессмысленных забросов и невольно отдавали мяч «Ренну».

Впрочем, ничего по-настоящему опасного у чужих ворот гости до перерыва все равно организовать не смогли. Футболисты «Ренна» дважды пробили в створ, но с обоими ударами без проблем справился Матвей Сафонов.

В концовке тайма хозяева прибывали и в скорости, и движении. «Краснодар» стал здорово убегать в атаки через мелкий пас и, наконец, начал регулярно угрожать воротам «Ренна».

Команда Мусаева наверняка бы вышла вперед до перерыва, если бы не ужасная реализация. На исходе первой 45-минутки хозяева имели два железных момента, но в обоих эпизодах неважно проявил себя Маркус Берг. Сначала швед отдал передачу в спину Классону, когда они с партнером мчались вдвоем навстречу одному голкиперу, а затем не смог пробить мимо Салена с линии вратарской.

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Тем не менее во втором тайме Берг сполна реабилитровался. Когда темп игры заметно спал и на поле стало намного скучнее, швед неожиданно зажег. После удачного заброса Мартыновича Маркус здорово поставил корпус, убежал от защитника, вышел один на один и уверенно пробил в правый нижний угол.

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После забитого гола «Краснодар», конечно же, отдал мяч, но все равно изредка пытался убегать в контратаки. Тем временем гости все ближе подбирались к воротам Сафонова. Впрочем, отличиться они так и не смогли. «Краснодар» удержал счет, добыл важнейшие три очка и вышел в плей-офф Лиги Европы. Наконец-то мы победили!

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
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