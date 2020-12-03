Покер Жиру принёс «Челси» разгромную победу над «Севильей»

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Все четыре гола лондонской команды забил нападающий Оливье Жиру. Первый мяч Жиру забил на 8-й минуте встречи, последний — на 83-й минуте, реализовав пенальти. Голевые передачи на счету Кая Хаверца, Н’Голо Канте и Матео Ковачича.