Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.12
Брюгге
Зенит
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Севилья
Челси
04
Футбол. Еврокубки
2.12
Боруссия Д
Лацио
11
Футбол. Еврокубки
2.12
Ювентус
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Ференцварош
Барселона
03
Футбол. Еврокубки
2.12
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
13
Футбол. Еврокубки
2.12
Краснодар
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
2.12
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
34
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Жиру принёс «Челси» разгромную победу над «Севильей»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Севилью».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Все четыре гола лондонской команды забил нападающий Оливье Жиру. Первый мяч Жиру забил на 8-й минуте встречи, последний — на 83-й минуте, реализовав пенальти. Голевые передачи на счету Кая Хаверца, Н’Голо Канте и Матео Ковачича.

Обслуживала встречу португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашом.

Севилья
0:4
Первый тайм: 0:1
Челси
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Неужели это случилось! Россия, наконец, победила в еврокубках
«Зенит» продолжает позориться в Лиге чемпионов
Бабиков выступит в спринте на Кубке мира
Как русский пилот будет обыгрывать сына великого Шумахера
Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь