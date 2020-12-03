«Зенит» продолжает позориться в Лиге чемпионов. На этот раз его унизил чемпион Бельгии
Теперь команда Семака сосредоточится на РПЛ.
Теперь команда Семака сосредоточится на РПЛ.
Для того, чтобы сохранить шансы на выход в
Но ситуация осложнялась проблемами с составом. Ловрен дисквалифицирован, Дзюба, Вендел и Караваев все еще травмированы. В итоге на правый фланг обороны отправился Сутормин, в центре защиты с Ракицким вышел 19-летний Прохин, компанию Барриосу в центре поля составили Ерохин и Кузяев, а в центре нападения сыграл Азмун.
У «Брюгге» все повеселее. Особенно в сравнении с первым матчем между этими командами, когда у бельгийцев не прилетела в Петербург половина основного состава.
До перерыва «Зенит» выглядел неплохо. В одном из моментов,
Зато бельгийская команда едва ли не единственный свой момент использовала. Во время контратаки Сутормин не накрыл передачу слева, а Прохин вынес прямо на ногу де Кетеларе. И 19-летний бельгиец без проблем расстрелял Кержакова.
В перерыве Семак сделал сразу три замены. Вместо Ракицкого вышел Круговой, вместо Дриусси — Мостовой, а вместо Ерохина — Оздоев. И эти перестановки сразу принесли плоды. Круговой прострелил слева, а Кузяев отправил мяч в ворота.
Но гол снова не был засчитан. Далер подыграл себе рукой. И спустя несколько минут полузащитник уже стал причиной назначения пенальти в ворота своей команды. К мячу подошел Ванакен и не промазал.
Игра была, по сути, сделана. Забить «Зениту» не удалось. Зато бельгийская команда довела счет до неприличного.