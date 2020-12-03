«Зенит» продолжает позориться в Лиге чемпионов. На этот раз его унизил чемпион Бельгии

Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, «Зениту» нужно было обязательно обыгрывать «Брюгге». Для того, чтобы получить над бельгийской командой преимущество по дополнительным показателям, нужно было, ко всему прочему, забивать как минимум два мяча.

Но ситуация осложнялась проблемами с составом. Ловрен дисквалифицирован, Дзюба, Вендел и Караваев все еще травмированы. В итоге на правый фланг обороны отправился Сутормин, в центре защиты с Ракицким вышел 19-летний Прохин, компанию Барриосу в центре поля составили Ерохин и Кузяев, а в центре нападения сыграл Азмун.

У «Брюгге» все повеселее. Особенно в сравнении с первым матчем между этими командами, когда у бельгийцев не прилетела в Петербург половина основного состава.

До перерыва «Зенит» выглядел неплохо. В одном из моментов, сине-бело-голубые могли рассчитывать на пенальти. Но за мгновение до этого боковой зафиксировал офсайд. Чуть позже забил Азмун после хорошего прострела справа. Но судья вновь не среагировал. И вновь из-за вне игры.

Зато бельгийская команда едва ли не единственный свой момент использовала. Во время контратаки Сутормин не накрыл передачу слева, а Прохин вынес прямо на ногу де Кетеларе. И 19-летний бельгиец без проблем расстрелял Кержакова.

В перерыве Семак сделал сразу три замены. Вместо Ракицкого вышел Круговой, вместо Дриусси — Мостовой, а вместо Ерохина — Оздоев. И эти перестановки сразу принесли плоды. Круговой прострелил слева, а Кузяев отправил мяч в ворота.

Но гол снова не был засчитан. Далер подыграл себе рукой. И спустя несколько минут полузащитник уже стал причиной назначения пенальти в ворота своей команды. К мячу подошел Ванакен и не промазал.

Игра была, по сути, сделана. Забить «Зениту» не удалось. Зато бельгийская команда довела счет до неприличного.