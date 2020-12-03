Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 3 декабря. Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Лацио» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в
ТАСС, 3 декабря. Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Лацио» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в
В составе «Боруссии» забитым мячом отметился Рафаэль Геррейру (44-я минута). У гостей отличился Чиро Иммобиле (67). В турнирной таблице группы F «Боруссия» занимает первое место, набрав 10 очков, вторым идет «Лацио» с 9 очками, третьим — бельгийский «Брюгге» (7), замыкает таблицу
В группе H три команды имеют в активе по 9 очков — английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ и германский «Лейпциг». В среду «Лейпциг» со счетом 4:3 обыграл турецкий «Истанбул», который набрал в пяти матчах 3 очка и досрочно занял последнее место в группе, забив победный гол в компенсированное ко второму время.
«Челси» и «Севилья» ранее обеспечили себе участие в 1/8 финала. В среду «Челси» разгромил «Севилью» со счетом 4:0, причем все голы забил нападающий Оливье Жиру. В другом матче группы E «Краснодар» обыграл французский «Ренн» (1:0) и завоевал путевку в Лигу Европы. В турнирной таблице «Челси» досрочно занял первое место (13 очков), «Севилья» — второе (10), «Краснодар» — третье (4), «Ренн» — четвертое (1).
В группе G испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус» также обеспечили себе место в
Матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут