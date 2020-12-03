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01:24 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 3 декабря. Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Лацио» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира.

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Источник: AFP 2020

В составе «Боруссии» забитым мячом отметился Рафаэль Геррейру (44-я минута). У гостей отличился Чиро Иммобиле (67). В турнирной таблице группы F «Боруссия» занимает первое место, набрав 10 очков, вторым идет «Лацио» с 9 очками, третьим — бельгийский «Брюгге» (7), замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», который потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. «Боруссия» не опустится ниже второго места, так как по личным встречам превосходит «Брюгге» (две победы со счетом 3:0). Таким образом, команда из Германии обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В группе H три команды имеют в активе по 9 очков — английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ и германский «Лейпциг». В среду «Лейпциг» со счетом 4:3 обыграл турецкий «Истанбул», который набрал в пяти матчах 3 очка и досрочно занял последнее место в группе, забив победный гол в компенсированное ко второму время.

ПСЖ в большинстве обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

«Челси» и «Севилья» ранее обеспечили себе участие в 1/8 финала. В среду «Челси» разгромил «Севилью» со счетом 4:0, причем все голы забил нападающий Оливье Жиру. В другом матче группы E «Краснодар» обыграл французский «Ренн» (1:0) и завоевал путевку в Лигу Европы. В турнирной таблице «Челси» досрочно занял первое место (13 очков), «Севилья» — второе (10), «Краснодар» — третье (4), «Ренн» — четвертое (1).

В группе G испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус» также обеспечили себе место в плей-офф. «Барселона» в пятом туре обыграла венгерский «Ференцварош» (3:0), «Ювентус» с тем же счетом переиграл киевское «Динамо». В матче «Ювентуса» и «Динамо» впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром была женщина — Стефани Фраппар. У «Барселоны» в активе 15 очков, у «Ювентуса» — 12, у «Динамо» и «Ференцвароша» — по 1.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 8—9 декабря.

Боруссия Д
1:1
Первый тайм: 1:0
Лацио
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