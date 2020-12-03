Сергей Семак — о поражении от «Брюгге»: Пенальти нас опять подкосил
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
— План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было не много, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.
Пенальти нас опять подкосил. К сожалению много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.
Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму (к матчам чемпионата России). По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» после этого матча потерял шансы на итоговое третье место в группе и участие в