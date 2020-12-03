Сергей Семак: Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству клуба
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче против «Брюгге» в пятом туре Лиги чемпионов в Бельгии (0:3).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче против «Брюгге» в пятом туре Лиги чемпионов в Бельгии (0:3).
— Неудачный для нас результат. В первом тайме пропустили, на второй вышли с желанием отыграться, к сожалению ошибка в обороне привела к пенальти после чего стало 0:2. После этого отыграться было сложно. Желание было, но этого оказалось недостаточно чтобы победить или добиться положительного результата.
— Вам не показалось, что был слишком резкий контраст в языке тела у молодых и опытных игроков, которые действительно могли влиять на результат?
— Разница большая в другом. Если в начале группового этапа играли в составе к приближенном к боевому, то потом с конкуренцией стало сложновато. Глубина состава не позволяет конкурировать сейчас в Лиге чемпионов. На данный момент разница большая. Но это прекрасный шанс расти, получать опыт и прогрессировать в будущем для наших молодых игроков.
— С чем связаны замены?
— Ракицкий по травме. У него проблемы со здоровьем. Дриусси много пропустил ему сложно сразу набирать форму. Ерохина заменили чтобы добавить скорости в атаке.
— Насколько велика сейчас разница в физическом состоянии игроков?
— Она огромная. Лидеры пропустили больше месяца и больше сразу играть им очень сложно. Они далеко не в оптимальной форме. Другие наоборот устали.
— Три или пять причин почему снова 4-е место в группе?
— Их огромное количество. В прошлом году набрали 7 очков, группа была ровная. В концовке не хватило нескольких ключевых игроков. Мы зависим от
— Что нужно поменять, чтобы российские команды показывали другие результаты в еврокубках в условиях нынешнего лимита?
— Про лимит уже отчасти сказал. Когда 1−2 игрока вылетают уровень командой игры слабеет. Нужно воспитывать своих игроков, давать шансы подводить к основному составу. Тех кто мог бы нам подойти в России купить невозможно, значит надо растить своих.
— Итог этой Лиги чемпионов для вас как для тренера?
— Прекрасно понимал, как будет сложно. Так и произошло.
Но есть положительные моменты. Многие наши питерские ребята сыграли в ЛЧ почувствовали ее вкус, это поможет им в будущем.
— Есть мотивация на игру с «Боруссией»?
— Побеждать всегда хотим, не всегда получается. Хочется закончить победой будем предлагать для этого все усилия?
— Есть ли хоть
— По поводу ЛЧ, для любого клуба, особенно российского клуба, это сложнейший год. Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству. Моя задача работать и стараться выполнять задачи которые стоят передо мной Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в ЛЧ и строить сильную команду. Надеюсь в будущем будет легче.