Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.12
Брюгге
Зенит
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Севилья
Челси
04
Футбол. Еврокубки
2.12
Боруссия Д
Лацио
11
Футбол. Еврокубки
2.12
Ювентус
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Ференцварош
Барселона
03
Футбол. Еврокубки
2.12
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
13
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Слован Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
2.12
Краснодар
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
2.12
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
34
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
21Мир прощается с Диего Марадоной
09:19 (мск), источник: Матч ТВ

Сергей Семак: Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче против «Брюгге» в пятом туре Лиги чемпионов в Бельгии (0:3).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

— Неудачный для нас результат. В первом тайме пропустили, на второй вышли с желанием отыграться, к сожалению ошибка в обороне привела к пенальти после чего стало 0:2. После этого отыграться было сложно. Желание было, но этого оказалось недостаточно чтобы победить или добиться положительного результата.

— Вам не показалось, что был слишком резкий контраст в языке тела у молодых и опытных игроков, которые действительно могли влиять на результат?

Читайте также
Сергей Семак — о поражении от «Брюгге»: Пенальти нас опять подкосил

— Разница большая в другом. Если в начале группового этапа играли в составе к приближенном к боевому, то потом с конкуренцией стало сложновато. Глубина состава не позволяет конкурировать сейчас в Лиге чемпионов. На данный момент разница большая. Но это прекрасный шанс расти, получать опыт и прогрессировать в будущем для наших молодых игроков.

— С чем связаны замены?

— Ракицкий по травме. У него проблемы со здоровьем. Дриусси много пропустил ему сложно сразу набирать форму. Ерохина заменили чтобы добавить скорости в атаке.

— Насколько велика сейчас разница в физическом состоянии игроков?

— Она огромная. Лидеры пропустили больше месяца и больше сразу играть им очень сложно. Они далеко не в оптимальной форме. Другие наоборот устали.

Команда
Зенит

— Три или пять причин почему снова 4-е место в группе?

— Их огромное количество. В прошлом году набрали 7 очков, группа была ровная. В концовке не хватило нескольких ключевых игроков. Мы зависим от лидеров-иностранцев. Когда выпадает 3−4 человека, заменить их сложно. Когда нет равнозначных замен и уровень игры сразу падает. Ну и время не простое сейчас. После неудачного старта и наших проблем сложно было надеяться на борьбу за выход в следующий этап.

— Что нужно поменять, чтобы российские команды показывали другие результаты в еврокубках в условиях нынешнего лимита?

— Про лимит уже отчасти сказал. Когда 1−2 игрока вылетают уровень командой игры слабеет. Нужно воспитывать своих игроков, давать шансы подводить к основному составу. Тех кто мог бы нам подойти в России купить невозможно, значит надо растить своих.

— Итог этой Лиги чемпионов для вас как для тренера?

— Прекрасно понимал, как будет сложно. Так и произошло.

Но есть положительные моменты. Многие наши питерские ребята сыграли в ЛЧ почувствовали ее вкус, это поможет им в будущем.

— Есть мотивация на игру с «Боруссией»?

— Побеждать всегда хотим, не всегда получается. Хочется закончить победой будем предлагать для этого все усилия?

— Есть ли хоть что-то позитивного в этой ЛЧ и нет опасения что вас могут отправить в отставку?

— По поводу ЛЧ, для любого клуба, особенно российского клуба, это сложнейший год. Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству. Моя задача работать и стараться выполнять задачи которые стоят передо мной Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в ЛЧ и строить сильную команду. Надеюсь в будущем будет легче.

Читайте также
Брюгге
3:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
 «Насколько сильно нужно избить этого актера?» Бокс помог Дэнни Трехо выжить в тюрьме и попасть в кино
Последний гладиатор Рима, легенда «Зенита», 29-летний спартаковец и еще пять больших игроков, завершивших карьеру в этом году
Успех и провал. «Краснодар» - в плей-офф ЛЕ, «Зенит» вылетел
Покер Жиру принёс «Челси» разгромную победу над «Севильей»
Бабиков выступит в спринте на Кубке мира
Как русский пилот будет обыгрывать сына великого Шумахера
Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Россия оторвалась от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь