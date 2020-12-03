Сергей Семак: Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству клуба

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— Неудачный для нас результат. В первом тайме пропустили, на второй вышли с желанием отыграться, к сожалению ошибка в обороне привела к пенальти после чего стало 0:2. После этого отыграться было сложно. Желание было, но этого оказалось недостаточно чтобы победить или добиться положительного результата.

— Вам не показалось, что был слишком резкий контраст в языке тела у молодых и опытных игроков, которые действительно могли влиять на результат?

— Разница большая в другом. Если в начале группового этапа играли в составе к приближенном к боевому, то потом с конкуренцией стало сложновато. Глубина состава не позволяет конкурировать сейчас в Лиге чемпионов. На данный момент разница большая. Но это прекрасный шанс расти, получать опыт и прогрессировать в будущем для наших молодых игроков.

— С чем связаны замены?

— Ракицкий по травме. У него проблемы со здоровьем. Дриусси много пропустил ему сложно сразу набирать форму. Ерохина заменили чтобы добавить скорости в атаке.

— Насколько велика сейчас разница в физическом состоянии игроков?

— Она огромная. Лидеры пропустили больше месяца и больше сразу играть им очень сложно. Они далеко не в оптимальной форме. Другие наоборот устали.

Команда Зенит

— Три или пять причин почему снова 4-е место в группе?

— Их огромное количество. В прошлом году набрали 7 очков, группа была ровная. В концовке не хватило нескольких ключевых игроков. Мы зависим от лидеров-иностранцев. Когда выпадает 3−4 человека, заменить их сложно. Когда нет равнозначных замен и уровень игры сразу падает. Ну и время не простое сейчас. После неудачного старта и наших проблем сложно было надеяться на борьбу за выход в следующий этап.

— Что нужно поменять, чтобы российские команды показывали другие результаты в еврокубках в условиях нынешнего лимита?

— Про лимит уже отчасти сказал. Когда 1−2 игрока вылетают уровень командой игры слабеет. Нужно воспитывать своих игроков, давать шансы подводить к основному составу. Тех кто мог бы нам подойти в России купить невозможно, значит надо растить своих.

— Итог этой Лиги чемпионов для вас как для тренера?

— Прекрасно понимал, как будет сложно. Так и произошло.

Но есть положительные моменты. Многие наши питерские ребята сыграли в ЛЧ почувствовали ее вкус, это поможет им в будущем.

— Есть мотивация на игру с «Боруссией»?

— Побеждать всегда хотим, не всегда получается. Хочется закончить победой будем предлагать для этого все усилия?

— Есть ли хоть что-то позитивного в этой ЛЧ и нет опасения что вас могут отправить в отставку?