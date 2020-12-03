Успех и провал. «Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы, «Зенит» вылетел из еврокубков
ТАСС, 3 декабря. «Краснодар» одержал победу над французским «Ренном» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и пробился в
ТАСС, 3 декабря. «Краснодар» одержал победу над французским «Ренном» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и пробился в
Команда из
Второй год подряд «Зенит» под руководством Семака занимает последнее место в своей группе. Ранее команда из
Перед игрой «Зенит» понес серьезные потери в составе.
Именно его ошибка привела к первому голу в ворота «Зенита» на 33-й минуте матча. Прохин неудачно выбил мяч через центр штрафной прямо на ногу Шарлю де Кетеларе, который в одно касание отправил его в ворота. В перерыве Семак провел тройную замену. Вместо Ярослава Ракицкого, Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина на поле появились Магомед Оздоев, Даниил Круговой и Андрей Мостовой.
«Дриусси провел только вторую игру после травмы, ему тяжело играть весь матч. Ракицкого заменили по травме, а Мостового выпустили для того, чтобы он добавил в скорости и помог Сердару Азмуну», — пояснил Семак после матча.
На 58-й минуте Ханс Ванакен реализовал пенальти в ворота «Зенита», назначенный за фол Далера Кузяева. После этого Семак выпустил на поле 21-летнего Леона Мусаева и 18-летнего Даниила Шамкина, заменив Кузяева и Малкома. В оставшееся время «Зенит» пропустил еще один мяч, его автором стал Ноа Ланг.
«Зенит», как чемпион России прошлого сезона, попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов и на бумаге имел самую проходимую группу среди всех российских команд. Однако петербуржцы после пяти туров набрали меньше всех очков. Не в последнюю очередь это связано с травмами ключевых игроков. По ходу турнира из состава выбывали все игроки группы атаки — Дзюба, Азмун, Дриусси и Малком.
Не помогли «Зениту» и игроки, приобретенные под Лигу чемпионов в межсезонье. Вендел провел только один полный матч и дважды вышел на замену в концовке. Ловрен, заменивший на позиции центрального защитника Бранислава Ивановича, забил мяч в ворота «Брюгге», который не принес петербуржцам даже ничьей (1:2). Однако за 10 минут до окончания встречи с «Лацио» именно ошибка хорватского защитника не позволила «Зениту» довести матч до победы (1:1). Игру в Бельгии Ловрен пропускал
«Краснодар» попал при жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в третью корзину и получил сильных соперников по группе. Испанская «Севилья» и английский «Челси» выглядели явными фаворитами квартета. Они подтвердили свой статус, не потеряв ни одного очка в играх с «Краснодаром» и «Ренном», уже после четырех туров обеспечив себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Российская и французская команды боролись за третье место и попадание в
«Краснодар» в личном двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Ренна». В игре первого тура во Франции российская команда сыграла вничью (1:1), а дома сумела одержать победу со счетом 1:0 благодаря голу Маркуса Берга и обеспечить себе третье место за тур до окончания группового этапа.
«Это был принципиальный матч для нас, матч за выход в евровесну. Было важно победить и сыграть “на ноль”. Думаю, что мы выполнили задачу минимум, хотя, конечно, хотелось побеждать и раньше. У нас для этого были моменты и возможности», — сказал поле матча вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
По ходу группового этапа в краснодарской команде случилась вспышка коронавируса,
Исходы матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита» и «Краснодара» ничего не будут решать с турнирной точки зрения. Команда из