Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Автором одного из голов в составе туринского клуба стал нападающий Криштиану Роналду. Он забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошёл рекордсмена по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов. Кроме того, этот гол стал для Роналду 750-м в карьере.