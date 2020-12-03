Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо».
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо».
Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Автором одного из голов в составе туринского клуба стал нападающий Криштиану Роналду. Он забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошёл рекордсмена по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов. Кроме того, этот гол стал для Роналду 750-м в карьере.
«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в
В заключительном туре группового этапа ЛЧ «Ювентус» встретится с «Барселоной».