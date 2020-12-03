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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо».

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Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Команда
Ювентус

Автором одного из голов в составе туринского клуба стал нападающий Криштиану Роналду. Он забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошёл рекордсмена по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов. Кроме того, этот гол стал для Роналду 750-м в карьере.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.

В заключительном туре группового этапа ЛЧ «Ювентус» встретится с «Барселоной».

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