«Тоттенхэм», «Сосьедад», «Спортинг» и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
Кажется, попасть туда будет сложнее, чем в Лигу Европы.
Кажется, попасть туда будет сложнее, чем в Лигу Европы.
Со следующего сезона к уже привычным для любителей футбола Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится третий по значимости евротурнир — Лига конференций. Корреспондент Vesti.kz — о том, кто будет играть в новом соревновании и как бы выглядел турнир, запусти его УЕФА уже минувшей осенью.
Турнир создали, чтобы в еврокубках играли клубы как минимум 34 футбольных ассоциаций. Теперь в групповом этапе Лиги Европы будет так же 32 команды, как и в Лиге чемпионов. Сейчас же во втором по значимости турнире выступают 48 команд.
Если прежде в групповой стадии еврокубков играло 80 команд (32 в ЛЧ + 48 в ЛЕ), то теперь в трех соревнованиях будет одинаковое количество участников — по 32 (итого 96). Это больше возможностей соревноваться на международной арене для европейских клубов, особенно из небольших и не совсем футбольных стран.
Президент УЕФА Александер Чеферин говорил следующее: «Новый клубный турнир сделает еврокубки инклюзивными как никогда прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах».
В Лиге конференций прямой выход в 1/8 финала сможет получить только та команда, которая займет первое место в своей группе. Клубы, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах с командами, финишировавшими третьими в групповой стадии Лиги Европы.
Если мы привыкли, что третьи команды из групп Лиги чемпионов автоматически переходят в Лигу Европы, то теперь и здесь команды, удостоившиеся третьей строчки в группе Лиги Европы, будут иметь шанс продолжить весеннее еврокубковое шествие в Лиге конференций. Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала и продолжат свой путь наряду с теми, кто гарантировал себе
Чемпионский кубок и гарантированное участие в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. К аналогичному поощрению победителей Лиги Европы мы уже привыкли. Каждый год команда, выигрывающая второй по значимости евротурнир, обеспечивает себе группу Лиги чемпионов на следующий сезон.
Скажем сразу, что разбирали потенциальный состав участников на основании рейтинга коэффициентов УЕФА, который был актуальным после окончания прошлого сезона.
Если вы думали, что теперь попасть в групповую стадию казахстанским клубам станет легче, то тут придется вас огорчить. Если в первом раунде квалификации и будет много не самых сильных команд из
К примеру, там начнет свое участие команда, занявшая пятое место в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне это место досталось «Фамаликану». Также во втором квалификационном круге Лиги конференций сыграли бы «Десна», «ПСВ» и «Сивасспор».
Так как наши клубы не могут находиться в пути чемпионов (не являются чемпионами), им приходится продвигаться через путь представителей лиг. В третьем квалификационном раунде «Тобол», «Астану» и «Шахтер» могли бы ожидать противостояния с «Бешикташем», «Краснодаром», «Шарлеруа», «Зарей» или «Фейеноордом». В раунде
Это все еще не говоря о групповой стадии. В этом сезоне в Лигу конференций точно попали бы следующие команды: «Базель», «Спортинг», «Копенгаген», «Виктория Пльзень», АПОЭЛ, «Мальме», «Галатасарай», «Легия», «Вольфсбург» и «Русенборг». Все они сейчас не участвуют в еврокубках, но были в шаге от выхода в групповую стадию Лиги Европы. А если учесть, что в этом сезоне в Лиге Европы все еще 48 участников, логически можно определить, что многие команды, выступающие сейчас там, при сохранении своего уровня в следующем году окажутся в Лиге конференций.
К примеру, в этом сезоне вполне могли бы играть в третьем по значимости турнире «Тоттенхэм», «Реал Сосьедад» или «Хоффенхайм». Эти команды в прошлом сезоне заняли шестые места в своих чемпионатах, поэтому начали бы Лигу конференций с раунда
Игры будут проходить по четвергам, как и матчи Лиги Европы. Второй квалификационный раунд, где примут участие три казахстанских клуба, пройдет 22 и 29 июля, а сам групповой этап начнется 16 сентября следующего года.
Напомним, что по итогам сезона-2020 чемпионом Казахстана стал «Кайрат», который будет представлять страну в Лиге чемпионов. Занявшие места в четверке «Тобол», «Астана» и «Шахтер» начнут путь со второго отборочного раунда Лиги конференций.
Димаш Тулегенов