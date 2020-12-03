Ташуев рассказал, почему Семак не справляется в «Зените»

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В среду «Зенит» на выезде в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 0:3 проиграл бельгийскому «Брюгге» и лишился шансов на выход в Лигу Европы. Команда с берегов Невы во второй сезон подряд занимает последнее место в квартете, будучи первой сеяной. Семак стал главным тренером «Зенита» в 2018 году и дважды сумел выиграть чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.

«Семак правильно сказал, что все решает руководство. Мне было бы некорректно рассуждать о его судьбе. Но по результату Семак не справляется. В чемпионате страны с такими возможностями “Зенит”, если не обязан побеждать, то точно должен претендовать на лидерство, — сказал Ташуев по телефону. — Но тут есть и другая ситуация для решения европейских задач, стабильного выступления — селекционный момент. Я с “Кубанью” и “Анжи” играл против “Зенита”, где были Халк, Витсель, Рондон, Гарай, Кришито, Хави Гарсия. И посмотрите на сегодняшний состав. Это небо и земля».

Команда Зенит

«Так что есть проблемы, но детальнее со стороны тяжело говорить. Руководство все видит изнутри. В свое время (президент ЦСКА Евгений) Гинер давал шансы Леониду Слуцкому… В общем, все решает руководство», — продолжил собеседник агентства.