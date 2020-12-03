Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Слован Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Риека
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ташуев рассказал, почему Семак не справляется в «Зените»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Санкт-петербургский «Зенит» демонстрирует не самые лучшие результаты при главном тренере Сергее Семаке, при этом существуют проблемы с селекцией, заявил РИА Новости бывший главный тренер ряда российских футбольных клубов Сергей Ташуев.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В среду «Зенит» на выезде в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 0:3 проиграл бельгийскому «Брюгге» и лишился шансов на выход в Лигу Европы. Команда с берегов Невы во второй сезон подряд занимает последнее место в квартете, будучи первой сеяной. Семак стал главным тренером «Зенита» в 2018 году и дважды сумел выиграть чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.

«Семак правильно сказал, что все решает руководство. Мне было бы некорректно рассуждать о его судьбе. Но по результату Семак не справляется. В чемпионате страны с такими возможностями “Зенит”, если не обязан побеждать, то точно должен претендовать на лидерство, — сказал Ташуев по телефону. — Но тут есть и другая ситуация для решения европейских задач, стабильного выступления — селекционный момент. Я с “Кубанью” и “Анжи” играл против “Зенита”, где были Халк, Витсель, Рондон, Гарай, Кришито, Хави Гарсия. И посмотрите на сегодняшний состав. Это небо и земля».

Команда
Зенит

«Так что есть проблемы, но детальнее со стороны тяжело говорить. Руководство все видит изнутри. В свое время (президент ЦСКА Евгений) Гинер давал шансы Леониду Слуцкому… В общем, все решает руководство», — продолжил собеседник агентства.

Ташуев отдельно разобрал встречу «Зенита» с «Брюгге». «На фоне “Зенита” очень приятное впечатление оставил “Брюгге”. Это молодая, быстрая, техничная, разумная и подготовленная команда. Ну, а “Зенит” сыграл плохо во всех отношениях. Да, не хватало Деяна Ловрена. Лига чемпионов — однозначно не уровень мальчика Данилы Прохина, он еще очень “сырой”, хотя он старался. Тут другой вопрос должны задавать болельщики: почему команда выходить в Лигу чемпионов только с двумя центральными защитниками», — добавил он.

Читайте также
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Успех и провал. «Краснодар» - в плей-офф ЛЕ, «Зенит» вылетел
Назван лучший тренер ноября в РПЛ
«Скоро рванет»: Червиченко об уходе Газизова из «Спартака»
Стали известны претенденты на пост главного тренера «Реала»
Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси
Футболист ЦСКА стал лауреатом премии «Джентльмен года»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь