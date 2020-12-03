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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаджиев: «Зенит» и другие российские команды неконкурентны в ЛЧ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Петербургскому «Зениту», московскому «Локомотиву» и «Краснодару» было сложно рассчитывать на выход из группы в футбольной Лиге чемпионов, российские клубы объективно не могут конкурировать с сильными иностранными соперниками, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион страны «Зенит» в среду проиграл в гостях бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:3 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы досрочно утратили шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» и «Краснодар» ранее также лишились возможности бороться за место в плей-офф турнира.

«Можно ли назвать выступление “Зенита” провалом? Я бы не стал сейчас говорить только о “Зените”, это применимо ко всем нашим клубам, — сказал по телефону Гаджиев. — Хотя он является у нас самой мощной футбольной структурой. И у него больше всего шансов выиграть чемпионат России. Когда у тебя за спиной такой спонсор, то выше вероятность приобрести лучших игроков. Но сегодня ни один российский клуб, включая “Зенит”, неконкурентен в Европе. Хотя вчера он проиграл примерно равному клубу, а мог и побеждать».

«Зенит» сейчас уже не тот, каким был в конце прошлого сезона, когда с огромным отрывом выиграл чемпионат России, — отметил эксперт. — Игрокам не удалось в полной мере сохранить тонус, который был тогда. (Главному тренеру «Зенита») Сергею Семаку ранее в «Уфе» удалось создать очень дружную, дисциплинированную и боевую команду. И «Зенит», который явно выше классом, за счет самоотдачи, надежности и взаимовыручки тоже был подобной командой и заметно превосходил остальные клубы. Сейчас этого нет. И когда у них ниже стал уровень готовности, это сразу отразилось на надежности игры. А в прошлом сезоне они играли надежно и с ними было сложно сыграть даже вничью.

Разрыв растет

Собеседник агентства отметил, что российский футбол не прогрессирует, а всё больше и больше отстает от зарубежных конкурентов.

«Выдерживать конкуренцию в ситуации, в которой оказались наши клубы, крайне сложно, — отметил Гаджиев. — Потому что они не обладают той мощью, которая есть у многих европейских грандов. Мы уступаем им во многих показателях, и если, к примеру, “Бавария”, “Ливерпуль”, “Реал” и другие берут лучших игроков, можно сказать, в футбольных “бутиках”, то у нас есть только право третьей-четвертой руки. И мы приобретаем лишь тех, кто остается после выбора других. Берем, можно сказать, с барахолки».

«У нас нет шансов побеждать ведущие европейские команды — те же “Баварию”, “Ливерпуль”, “Барселону”, “Атлетико”, — подчеркнул Гаджиев. — Мы можем случайно выиграть один матч, можем случайно выйти из группы. Но в конкуренции мы уступаем и продолжаем отставать всё дальше и дальше. И одна из главных причин — мы плохо управляем футболом. А наши игроки по уровню мастерства значительно уступают представителям серьезных европейских клубов. Мы на сегодняшний день в темпе развития игры отстаем от многих иностранных команд, и темпы разрыва, на мой взгляд, только увеличиваются».

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