Гаджиев: «Зенит» и другие российские команды неконкурентны в ЛЧ

Действующий чемпион страны «Зенит» в среду проиграл в гостях бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:3 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы досрочно утратили шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» и «Краснодар» ранее также лишились возможности бороться за место в плей-офф турнира.

«Можно ли назвать выступление “Зенита” провалом? Я бы не стал сейчас говорить только о “Зените”, это применимо ко всем нашим клубам, — сказал по телефону Гаджиев. — Хотя он является у нас самой мощной футбольной структурой. И у него больше всего шансов выиграть чемпионат России. Когда у тебя за спиной такой спонсор, то выше вероятность приобрести лучших игроков. Но сегодня ни один российский клуб, включая “Зенит”, неконкурентен в Европе. Хотя вчера он проиграл примерно равному клубу, а мог и побеждать».

«Зенит» сейчас уже не тот, каким был в конце прошлого сезона, когда с огромным отрывом выиграл чемпионат России, — отметил эксперт. — Игрокам не удалось в полной мере сохранить тонус, который был тогда. (Главному тренеру «Зенита») Сергею Семаку ранее в «Уфе» удалось создать очень дружную, дисциплинированную и боевую команду. И «Зенит», который явно выше классом, за счет самоотдачи, надежности и взаимовыручки тоже был подобной командой и заметно превосходил остальные клубы. Сейчас этого нет. И когда у них ниже стал уровень готовности, это сразу отразилось на надежности игры. А в прошлом сезоне они играли надежно и с ними было сложно сыграть даже вничью.

Разрыв растет

Собеседник агентства отметил, что российский футбол не прогрессирует, а всё больше и больше отстает от зарубежных конкурентов.

«Выдерживать конкуренцию в ситуации, в которой оказались наши клубы, крайне сложно, — отметил Гаджиев. — Потому что они не обладают той мощью, которая есть у многих европейских грандов. Мы уступаем им во многих показателях, и если, к примеру, “Бавария”, “Ливерпуль”, “Реал” и другие берут лучших игроков, можно сказать, в футбольных “бутиках”, то у нас есть только право третьей-четвертой руки. И мы приобретаем лишь тех, кто остается после выбора других. Берем, можно сказать, с барахолки».