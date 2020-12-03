ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В другом матче группы K хорватское «Динамо» в гостях обыграло нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:0.
В турнирной таблице группы «Вольфсберг» вышел на второе место, набрав 7 очков, ЦСКА с 3 очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает «Динамо», третье с 5 — «Фейенорд». Таким образом, ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА стал второй российской командой, которая лишилась шансов на попадание в
ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского «Эспаньола» (1:0). На своем поле в еврокубках ЦСКА не выигрывает на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений), в последний раз домашнюю победу на международной арене армейцы одержали 2 октября 2018 года, тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли мадридский «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).
Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут 10 декабря. ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо», «Вольфсберг» на своем поле встретится с «Фейенордом».