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10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
22:57 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В другом матче группы K хорватское «Динамо» в гостях обыграло нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы «Вольфсберг» вышел на второе место, набрав 7 очков, ЦСКА с 3 очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает «Динамо», третье с 5 — «Фейенорд». Таким образом, ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА стал второй российской командой, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф еврокубков. В среду «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в Лиги чемпионов и досрочно занял последнее место в своей группе. «Краснодар» в среду в Лиге чемпионов обыграл французский «Ренн» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Локомотиву» для выхода в весеннюю стадию еврокубков на следующей неделе необходима гостевая победа над мюнхенской «Баварией» и осечка «Зальцбурга» в матче с «Атлетико».

Команда
ЦСКА

ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского «Эспаньола» (1:0). На своем поле в еврокубках ЦСКА не выигрывает на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений), в последний раз домашнюю победу на международной арене армейцы одержали 2 октября 2018 года, тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли мадридский «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут 10 декабря. ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо», «Вольфсберг» на своем поле встретится с «Фейенордом».

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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
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