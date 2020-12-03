ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

Мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В другом матче группы K хорватское «Динамо» в гостях обыграло нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы «Вольфсберг» вышел на второе место, набрав 7 очков, ЦСКА с 3 очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает «Динамо», третье с 5 — «Фейенорд». Таким образом, ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА стал второй российской командой, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф еврокубков. В среду «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в Лиги чемпионов и досрочно занял последнее место в своей группе. «Краснодар» в среду в Лиге чемпионов обыграл французский «Ренн» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Локомотиву» для выхода в весеннюю стадию еврокубков на следующей неделе необходима гостевая победа над мюнхенской «Баварией» и осечка «Зальцбурга» в матче с «Атлетико».

Команда ЦСКА

ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского «Эспаньола» (1:0). На своем поле в еврокубках ЦСКА не выигрывает на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений), в последний раз домашнюю победу на международной арене армейцы одержали 2 октября 2018 года, тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли мадридский «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).