Губерниев — о ЦСКА: Когда-нибудь дождёмся отставки? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?

«Интересно, мы хоть когда-нибудь дождёмся отставки? Массажиста какого или водителя автобуса? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.