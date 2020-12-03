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3 декабря, источник: Чемпионат.com

Губерниев — о ЦСКА: Когда-нибудь дождёмся отставки? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» (0:1).

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«Интересно, мы хоть когда-нибудь дождёмся отставки? Массажиста какого или водителя автобуса? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Команда
ЦСКА
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА. В перерыве матча были заменены нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник «армейцев» Константин Кучаев, на поле вышли Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

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