Губерниев — о ЦСКА: Когда-нибудь дождёмся отставки? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» (0:1).
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» (0:1).
«Интересно, мы хоть
Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА. В перерыве матча были заменены нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник «армейцев» Константин Кучаев, на поле вышли Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.
ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в