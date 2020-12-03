Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал
Рапид В
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде
Дандолк
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр
Хапоэль Беэр-Шева
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ницца
Байер
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бенфика
Лех
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Стандард Л
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гранада
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Омония
ПАОК
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЗ
Наполи
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал Сосьедад
Риека
01
Футбол. Еврокубки
3.12
ЦСКА
Вольфсбергер
01
Футбол. Еврокубки
3.12
Фейеноорд
Динамо З
02
Футбол. Еврокубки
3.12
АЕК
Брага
24
Футбол. Еврокубки
3.12
Заря Лг
Лестер
10
Футбол. Еврокубки
3.12
Милан
Селтик
42
Футбол. Еврокубки
3.12
Лилль
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
3.12
Карабах
Маккаби Тель-Авив
11
Футбол. Еврокубки
3.12
Сивасспор
Вильярреал
01
Футбол. Еврокубки
3.12
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
33
Футбол. Еврокубки
3.12
Антверпен
Лудогорец
31
Футбол. Еврокубки
3.12
Гент
Слован Л
12
Футбол. Еврокубки
3.12
Црвена Звезда
Хоффенхайм
00
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
23Скончался Диего Марадона
3 декабря, источник: ТАСС

Загребское «Динамо» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 3 декабря. Хорватское «Динамо» из Загреба и английский «Тоттенхэм» стали участниками плей-офф Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа. «Динамо» играет в группе K вместе с российским ЦСКА, «Тоттенхэм» — в группе J.

Наверх
Источник: AP 2020

«Динамо» со счетом 2:0 в гостях победило нидерландский «Фейенорд». «Тоттенхэм» со счетом 3:3 сыграл вничью с австрийским ЛАСКом.

Лига Европы 2020/2021
Группа J, 3.12.2020, 20:55

ЛАСК3Тоттенхэм Хотспур3

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 3.12.2020, 20:55

Фейеноорд0Динамо З2

Также место в плей-офф себе обеспечили португальская «Брага», обыгравшая греческий АЕК (4:2), итальянский «Милан», одержавший победу над шотландским «Селтиком» (4:2), испанский «Вильярреал», который оказался сильнее турецкого «Сивасспора» (1:0), и бельгийский «Антверпен», победивший болгарский «Лудогорец» (3:1). Помимо них, в 1/16 финала вышли французский «Лилль», одержавший победу над чешской «Спартой» (2:1), и сербская «Црвена Звезда», которая сыграла вничью с германским «Хоффенхаймом» (0:0). По итогам четвертого тура место в плей-офф себе обеспечили германский «Хоффенхайм», а также английские «Лестер» и «Арсенал».

Лига Европы 2020/2021
Группа H, 3.12.2020, 20:55

Милан4Селтик2

Лига Европы 2020/2021
Группа G, 3.12.2020, 20:55

АЕК2Брага4

Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, первые матчи которой запланированы на 18 февраля.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
ЦСКА лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы
Эберг одержала вторую победу подряд на Кубке мира по биатлону
Гандболистки сборной России с победы стартовали на ЧЕ в Дании
Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в России
ЦСКА разгромил «Олимпиакос» и возглавили таблицу Евролиги
Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь