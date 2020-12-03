Загребское «Динамо» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала Лиги Европы
ТАСС, 3 декабря. Хорватское «Динамо» из Загреба и английский «Тоттенхэм» стали участниками
ТАСС, 3 декабря. Хорватское «Динамо» из Загреба и английский «Тоттенхэм» стали участниками
«Динамо» со счетом 2:0 в гостях победило нидерландский «Фейенорд». «Тоттенхэм» со счетом 3:3 сыграл вничью с австрийским ЛАСКом.
Также место в
Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, первые матчи которой запланированы на 18 февраля.