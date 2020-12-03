Загребское «Динамо» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала Лиги Европы

Также место в плей-офф себе обеспечили португальская «Брага», обыгравшая греческий АЕК (4:2), итальянский «Милан», одержавший победу над шотландским «Селтиком» (4:2), испанский «Вильярреал», который оказался сильнее турецкого «Сивасспора» (1:0), и бельгийский «Антверпен», победивший болгарский «Лудогорец» (3:1). Помимо них, в 1/16 финала вышли французский «Лилль», одержавший победу над чешской «Спартой» (2:1), и сербская «Црвена Звезда», которая сыграла вничью с германским «Хоффенхаймом» (0:0). По итогам четвертого тура место в плей-офф себе обеспечили германский «Хоффенхайм», а также английские «Лестер» и «Арсенал».