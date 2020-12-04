«Байер» и «Бенфика» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

«Байер» и «Славия» играют в группе С. В матче пятого тура германская команда в гостях обыграла французскую «Ниццу» со счетом 3:2. В другой встрече группы «Славия» дома победила израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 3:0. В турнирной таблице за тур до конца группового этапа лидирует «Славия», набравшая 12 очков, «Байер» идет вторым (12), «Ницца» — третьей (3), «Хапоэль» — четвертым (3).

Лига Европы 2020/2021 Группа C, 3.12.2020, 23:00 Ницца 2 Байер 3

Лига Европы 2020/2021 Группа C, 3.12.2020, 23:00 Славия Пр 3 Хапоэль Беэр-Шева 0

«Рейнджерс» в домашнем матче в группе D оказались сильнее бельгийского «Стандарда», матч завершился со счетом 3:2. В игре между «Бенфикой» и польским «Лехом» победу одержала португальская команда — 4:0. В турнирной таблице «Рейнджерс», набравшие 11 очков, занимают первое место. В активе «Бенфики» также 11 очков, у «Леха» и «Стандарда» по 3 очка.

Лига Европы 2020/2021 Группа D, 3.12.2020, 23:00 Бенфика 4 Лех 0

Лига Европы 2020/2021 Группа D, 3.12.2020, 23:00 Рейнджерс 3 Стандард Л 2

«Гранада» в четверг на своем поле уступила нидерландскому ПСВ со счетом 0:1, в другом матче группы E кипрская «Омония» переиграла греческий ПАОК (2:1) и лишила команду из Салоников шансов на выход в плей-офф. В турнирной таблице первое место занимает «Гранада» (10), второе — ПСВ (9), третье — ПАОК (5), четвертое — «Омония» (4).

Лига Европы 2020/2021 Группа E, 3.12.2020, 23:00 Омония 2 ПАОК 1

Лига Европы 2020/2021 Группа E, 3.12.2020, 23:00 Гранада 0 ПСВ 1

Ранее место в плей-офф себе смогли обеспечить английский «Арсенал», играющий в группе В, и итальянская «Рома» из группы А.