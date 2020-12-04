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01:28 (мск), источник: ТАСС

«Байер» и «Бенфика» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 4 декабря. Германский «Байер», чешская «Славия», шотландский «Рейнджерс», испанская «Гранада», нидерландский ПСВ и португальская «Бенфика» обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/21.

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Источник: AP 2020

«Байер» и «Славия» играют в группе С. В матче пятого тура германская команда в гостях обыграла французскую «Ниццу» со счетом 3:2. В другой встрече группы «Славия» дома победила израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 3:0. В турнирной таблице за тур до конца группового этапа лидирует «Славия», набравшая 12 очков, «Байер» идет вторым (12), «Ницца» — третьей (3), «Хапоэль» — четвертым (3).

Лига Европы 2020/2021
Группа C, 3.12.2020, 23:00

Ницца2Байер3

Лига Европы 2020/2021
Группа C, 3.12.2020, 23:00

Славия Пр3Хапоэль Беэр-Шева0

«Рейнджерс» в домашнем матче в группе D оказались сильнее бельгийского «Стандарда», матч завершился со счетом 3:2. В игре между «Бенфикой» и польским «Лехом» победу одержала португальская команда — 4:0. В турнирной таблице «Рейнджерс», набравшие 11 очков, занимают первое место. В активе «Бенфики» также 11 очков, у «Леха» и «Стандарда» по 3 очка.

Лига Европы 2020/2021
Группа D, 3.12.2020, 23:00

Бенфика4Лех0

Лига Европы 2020/2021
Группа D, 3.12.2020, 23:00

Рейнджерс3Стандард Л2

«Гранада» в четверг на своем поле уступила нидерландскому ПСВ со счетом 0:1, в другом матче группы E кипрская «Омония» переиграла греческий ПАОК (2:1) и лишила команду из Салоников шансов на выход в плей-офф. В турнирной таблице первое место занимает «Гранада» (10), второе — ПСВ (9), третье — ПАОК (5), четвертое — «Омония» (4).

Лига Европы 2020/2021
Группа E, 3.12.2020, 23:00

Омония2ПАОК1

Лига Европы 2020/2021
Группа E, 3.12.2020, 23:00

Гранада0ПСВ1

Ранее место в плей-офф себе смогли обеспечить английский «Арсенал», играющий в группе В, и итальянская «Рома» из группы А.

Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/16 финала турнира, первые матчи этой стадии запланированы на 18 февраля.

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