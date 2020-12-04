Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги Европы
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
В список претендентов вошли: полузащитник «Мольде» Магнус Эйкрем, форвард «Милана» Йенс Хауге, нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз и форвард «Браги» Вендерсон Галено.
Проголосовать за лучшего игрока 5-го тура Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.
Эйкрем отметился голом и голевой передачей в матче с «Дандолком» (3:1), Хауге забил победный мяч в ворота «Селтика» (4:2), дубль Йылмаза принес «Лиллю» победу над «Спартой» (2:1), а Вендерсон забил гол и сделал два результативных паса в игре с АЕК (4:2).