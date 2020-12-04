Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги Европы

Эйкрем отметился голом и голевой передачей в матче с «Дандолком» (3:1), Хауге забил победный мяч в ворота «Селтика» (4:2), дубль Йылмаза принес «Лиллю» победу над «Спартой» (2:1), а Вендерсон забил гол и сделал два результативных паса в игре с АЕК (4:2).