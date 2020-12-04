Не может быть, это не худший сезон России в еврокубках! Раньше все было еще хуже

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

К сожалению, еще одна неделя в еврокубках для России обернулась очередным провалом. «Краснодар», конечно, порадовал российских болельщиков, но затем «Зенит» и ЦСКА будто сделали все возможное, чтобы испортить нам настроение.

За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы мы набрали всего лишь 4,1666 балла в таблице коэффициентов УЕФА. Если в последнем туре все наши клубы дружно выиграют, то этот показатель увеличится лишь до 5,500 — это все равно меньше, чем сейчас у скромных Шотландии, Австрии и Израиля.

О том, что сезон в Европе выдается отвратительным, говорят уже давно. Но настолько ли он плох, как кажется?

Чтобы ответить на этот вопрос мы взяли за основу рейтинг УЕФА и сравнили коэффициенты наших клубов в этом сезоне с предыдущими кампаниями. И для интереса добавили дополнительные показатели.

Оказалось, что в этом сезоне еще не все так плохо. Ниже — 6 сезонов, в которых дела у российских клубов были намного хуже.

P.s: Конечно же, система начисления баллов в таблицу кофициентов УЕФА регулярно меняется, но, кажется, это наиболее объективный и удобный показатель для сравнения сезонов, в которых также обновлялись форматы турниров и участвовало разное количество команд.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

1993/1994 — 4,000

38,9% побед, 22,2% ничьих, 38,9% поражений

В среднем 1,4 забитых и 1,6 пропущенных гола за матч

18 матчей, 7 побед, 4 ничьи, 7 поражений, разница 26−29

В середине 90-х за российские клубы в Европе отдувался «Спартак». Красно-белые добрались до группового этапа ЛЧ, когда в нем еще играли 8 клубов. Однако другие наши команды сплоховали — «Торпедо», «Спартак Владикавказ», «Динамо» и «Локомотив» без шансов вылетели из первого раунда Кубка УЕФА. Итог — низкий коэффициент в таблице.

2000/2001 — 3,833

32,1% побед, 14,3% ничьих, 53,6% поражений

В среднем 0,96 забитых и 1,39 пропущенных голов за матч

28 матчей, 9 побед, 4 ничьих, 15 поражений, разница 27−39

В 2000 году «Спартак» вновь сверкнул в ЛЧ, сумев финишировать в группе с «Реалом», «Байером» и «Спортингом» на втором месте. «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, но реабилитировался в Кубке УЕФА, добравшись до 1/16 финала турнира. На дно Россию тогда потянули ЦСКА, «Торпедо», «Алания» и «Динамо». Каждый из этих клубов не сумел преодолеть первый раунд Кубка УЕФА.

1996/1997 — 3,666

34,6% побед, 15,4% ничьих, 50% поражений

В среднем 1,3 забитых и 1,8 пропущенных голов за матч

26 матчей, 9 побед, 4 ничьи, 13 поражений, разница 34−47

Антигероем сезона-1996/1997 стала «Алания». Владикавказский клуб попал под каток «Рейнджерс» (3:10 по сумме двух матчей) и не смог занять единственно вакантное место для России в Лиге чемпионов. Впрочем, другие команды выступили ненамного лучше. ЦСКА вылетел из 1/32, а «Спартак» из 1/16 финала Кубка УЕФА. «Локомотив» не смог покорить 1/8 финала Кубка Кубков, уступив «Бенфике».

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»

2002/2003 — 3,625

23,1% побед, 15,4% ничьих, 61,5% поражений

В среднем 1,23 забитых и 1,76 пропущенных голов за матч

26 матчей, 6 побед, 4 ничьи, 16 поражений, разница 33−46

Черный сезон для болельщиков «Спартака». Именно в 2002 году красно-белые установили легендарный антирекорд, проиграв в группе с «Базелем», «Валенсией» и «Ливерпулем» все 6 матчей с чумовой разницей 1−18. В той кампании ЦСКА и «Зенит» не смогли преодолеть первый раунд Кубка УЕФА, а «Локомотив» в одиночку вытянуть рейтинг не сумел — «железнодорожники» оступились во втором групповом этапе ЛЧ.

1994/1995 — 2,800

27,8% побед, 16,7% ничьих, 55,5% поражений

В среднем 1,5 забитых и 2 пропущенных гола за матч

18 матчей, 5 побед, 3 ничьи, 10 поражений, разница 27−36

В сезоне 1994/1995 ради достижения на тот момент антирекорда «постарались» все российские клубы понемногу: «Спартаку» оказалась не по силам группа ЛЧ с «Баварией», «ПСЖ» и киевским «Динамо», а ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в первом раунде Кубка Кубков. Французский «Нант» выбил из Кубка УЕФА сначала «Ротор» в 1/32 финала, а затем «Текстильщик» — в 1/16 финала. «Динамо» попало на той же стадии турнира, что и камышинский клуб, на «Реал» и без шансов вылетело.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--656e1ecc261be9941d26" data-vnd="656e1ecc261be9941d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=656e1ecc261be9941d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

2001/2002 — 2,333

16% побед, 20% ничьих, 64% поражений

В среднем 1 забитый и 1,88 пропущенных гола за матч

25 матчей, 4 победы, 5 ничьих, 16 поражений, разница 25−47

В начале 2000-х шесть российских клубов общими усилиями смогли выстрадать только 4 победы. «Спартак» вылетел с последнего места группы H из ЛЧ, «Локомотив» не сумел пройти скромный «Хапоэль» в третьем раунде Кубка УЕФА, «Динамо» добралось лишь до второго раунда этого турнира, а «Анжи», «Торпедо» и «Черноморец» не смогли преодолеть и 1/64 финала Кубка. В итоге с 6 места в таблице коэффициентов Россия скатилась на 10-е.

2020/2021 — 4,1666

12,5% побед, 33,3% ничьих, 54,2% поражений

В среднем: 0,875 забитых и 1,66 пропущенных голов за матч

24 матча, 3 победы, 8 ничьих, 13 поражений, разница 21−40

Большое спасибо «Краснодару» за выход в плей-офф Лиги Европы и те три победы, которые хоть немного поправили наш коэффициент. Если бы не краснодарский клуб, случилась бы катастрофа.