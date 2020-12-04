Гол Гризманна пяткой признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов: видео

Мяч француза победил в голосовании по выбору гола недели в Лиге чемпионов на официальном сайте УЕФА.

В матче с «Ференцварошем», у которого «Барселона» выиграл со счетом 3:0, Гризманн на 14-й минуте пяткой закатил мяч между ног вратарю.