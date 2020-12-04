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18:04 (мск), источник: Sport24

Гол Гризманна пяткой признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов: видео

Автором лучшего гола по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.

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Источник: fcbarcelona.com

Мяч француза победил в голосовании по выбору гола недели в Лиге чемпионов на официальном сайте УЕФА.

В матче с «Ференцварошем», у которого «Барселона» выиграл со счетом 3:0, Гризманн на 14-й минуте пяткой закатил мяч между ног вратарю.

Во время загрузки произошла ошибка.

В голосовании участвовали мячи защитника «Мидьюлланда» Александра Шольца, полузащитника «Истанбул Башакшехир» Ирфана Кахведжи и хавбека «Олимпиакоса» Мохамеда Камара.

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Ференцварош
0:3
Первый тайм: 0:3
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