Гол Гризманна пяткой признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов: видео
Автором лучшего гола по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.
Автором лучшего гола по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.
Мяч француза победил в голосовании по выбору гола недели в Лиге чемпионов на официальном сайте УЕФА.
В матче с «Ференцварошем», у которого «Барселона» выиграл со счетом 3:0, Гризманн на 14-й минуте пяткой закатил мяч между ног вратарю.
В голосовании участвовали мячи защитника «Мидьюлланда» Александра Шольца, полузащитника «Истанбул Башакшехир» Ирфана Кахведжи и хавбека «Олимпиакоса» Мохамеда Камара.