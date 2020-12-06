Без лидеров и надежности в защите: причины провала ЦСКА в Европе

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1. Трудности в защите

Серьезные проблемы в обороне ЦСКА стали регулярно возникать после завершения профессиональной карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича — трех центральных защитников, которые играли вместе в основе на протяжении 15 лет.

Руководители ЦСКА пытались решать эту проблему. Так, сначала московский клуб приобрел двух иностранных защитников — Родриго Бекао и Хердура Магнуссона, кроме того пригласили молодого российского таланта Игоря Дивеева.

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Благодаря этому надежность в защите ЦСКА начала возвращаться, а лидером обороны стал 24-летний Бекао. Однако, когда бразилец спустя всего год контракта неожиданно покинул Россию и перешел в итальянский «Удинезе», чем явно не обрадовал руководство армейцев, только вернувшаяся стабильность была вновь потеряна.

После этого надежды возлагались на мощного ивуарийца Седрика Гогуа, выкупленного у «Тамбова», но вторым Бекао он не стал. С приходом новых инвесторов в ЦСКА был приобретен 21-летний бразильский защитник Бруно Фукс, однако травмы до сих пор не позволили увидеть этого игрока в деле. На данный момент он провел лишь 13 минут за красно-синих.

В этой ситуации ЦСКА остается лишь ждать, когда Фукс восстановится и адаптируется. Также армейцы надеются на серьезный прогресс 21-летнего Дивеева, ведь с уходом Бекао, провалом Гогуа и травмой Фукса роль лидера зашиты ЦСКА выпала именно ему.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sqP4u2A_Xm0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Отсутствие двух лидеров

Возможно, ни в одном клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) нет настолько ярко выраженных лидеров, как в ЦСКА, от которых зависит почти все на поле. И двух из них команде очень не хватало в нынешней еврокубковой кампании.

Марио Фернандес и Алан Дзагоев — два исполнителя, которые ведут игру красно-синих, оказывая огромное влияние на атаку.

Команда ЦСКА

Десятый номер придает игре ЦСКА мысль, может найти партнеров неожиданной передачей и удивить соперника внезапным развитием атаки, чего ЦСКА явно не хватало во время унылых нулевых ничьих в Лиге Европы. В каком бы состоянии он ни находился, Дзагоев — врожденный талант, которым в свое время восхитился Вагнер Лав, попросивший главного тренера Валерия Газзаева пригласить игрока из молодежной команды в основную.

Марио Фернандес дает ЦСКА объем. Такого количества рывков из обороны в атаку и обратно мало кто делает не только в России, но и в Европе. При этом натурализованный бразилец одинаково качественно играет как в защите, так и в нападении, а также хорош в игре головой и ногами.

С этими игроками на поле и без них ЦСКА представляет из себя две разных команды. Кстати, и Фернандес, и Дзагоев пропустили большую часть группового этапа Лиги Европы из-за болезней и травм, что явно сказалось на плачевном итоговом результате.

Да, молодые Константин Марадишвили и Наир Тикнизян пытались заменить опытных коллег, но сделать это равнозначно было невозможно. Потеряв Дзагоева и Фернандеса, ЦСКА потерял мысль и объем. А без этих двух компонентов рассчитывать на успешные результаты в Европе не стоит.

3. Не оправдавшие себя трансферы

￼Впервые за долгие годы ЦСКА потратил большие деньги на трансферном рынке. Защитник Бруно Фукс и нападающий Чидера Эджуке и Адольфо Гайч обошлись московской команде в общей сложности в 30 млн евро. Сумма приличная по меркам Российской премьер-лиги — тем более для ЦСКА, который вел себя в последние годы крайне экономно. Однако ни один из вышеперечисленных игроков пока не смог оправдать заплаченные за него средства.

Фукс в первом же матче за ЦСКА получил травму и пропустил весь групповой этап Лиги Европы. Эджуке выходил за ЦСКА то в стартовом составе, то на замену, но отмечался лишь сумбурными действиями и суматошным дриблингом, который не приводил ни к забитым мячам, ни к результативным передачам.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 22.10.2020, 22:00 Вольфсбергер 1 ЦСКА 1

Гайч, как ни странно, стал автором единственного забитого мяча ЦСКА в Лиге Европы (на выезде в ворота «Вольфсберга» — 1:1). Но даже это не отменяет того факта, что аргентинец выглядит инородным телом в составе московского клуба и крайне неуклюже действует на футбольном поле.

К тому же до переезда в Россию форвард четыре месяца провел без тренировок из-за карантина в своем бывшем клубе «Сан-Лоренцо», что губительно сказалось на его форме.

Как итог, удачным приобретением ЦСКА в летнее трансферное окно к концу 2020 года можно назвать лишь казахстанского хавбека Бактийора Зайнутдинова, который был приобретен у «Ростова» за 2 млн евро — скромные по сравнению с суммами, заплаченными за трех других новичков.

Зайнутдинов с момента переезда в столицу России успел поиграть чуть ли не на каждой позиции в составе ЦСКА. Заменял Георгия Щенникова на левом фланге защиты и Марио Фернандеса — на правом. Играл в тройке центральных полузащитников и в тройке нападающих. Но все это не от хорошей жизни московского клуба.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко буквально латал дыры в составе 22-летним хавбеком. А это в первую очередь говорит о том, что, несмотря на серьезные траты на трансферном рынке, московский клуб все еще испытывает проблемы с составом.

4. Коронавирус и нехватка летней паузы

Пандемия изменила не только повседневную жизнь, но и футбольную. Из-за весеннего карантина и позднего завершения прошлого сезона игроки не прошли полноценную подготовку перед кампанией-2020/21, и это не могло не сказаться на их физическом состоянии и количестве травм. Пауза между прошлым сезоном и нынешним в России получилась даже меньше, чем в Европе, из-за долгого зимнего перерыва.

Итог

Российские футбольные клубы провалились в еврокубках в сезоне-2020/21, даже несмотря на чудесный выход «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы с предпоследней строчки в своей группе. За 20 матчей команды РПЛ одержали лишь одну победу в обоих еврокубках.

Говоря конкретно о ЦСКА: очевидно, что московский клуб с трудом мог избежать провала по всем перечисленным выше причинам и к тому же оказался совершенно не готов к активной игре на встречных курсах, которую редко можно встретить в чемпионате России.