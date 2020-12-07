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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Провальное выступление клубов в еврокубках говорит о том, что в российском футболе назрели масштабные реформы, заявил бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

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Российские клубы в 20 матчах текущего группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали лишь одну победу. «Краснодар» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы, досрочно заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов.

«Выступление наших клубов в еврокубках за исключением “Краснодара” — провальное. К таким играм и тренерам, и игрокам нужно готовиться. Они должны как манну небесную ждать эти матчи. Это же выставочные матчи, у каждого игрока есть возможность зарекомендовать себя на европейском рынке. Каждый может обеспечить свое будущее за счет этих игр. Не должно быть комплекса, который сдерживает ваши возможности. И тренеры должны особо готовиться к этим матчам», — сказал Газзаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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«Это ведь уже не первый год такой результат, — продолжил он. — Я считаю, мы должны комплексно подойти к масштабным реформам, которые давно назрели. Мы должны гнаться не за количеством, а за качеством футбола. Об этом я уже неоднократно говорил. И тренерское сообщество это обсуждает, нас это волнует. Когда каждый год тебя лицом непонятно куда ставят. У такой большой спортивной державы, как Россия, есть все возможности для достижения результатов. Мы должны больше спрашивать и с тренеров, и с игроков. Думаю, в самое ближайшее время все сообщество должно обсудить ситуацию. Нельзя откладывать это на завтра. Дальше так продолжаться не может».

Газзаев отметил, что от сильных клубов зависит и выступление национальной сборной. «Сильные клубы — сильная сборная. Мы помним, как наша сборная выступила на чемпионате Европы 2008 года. Но ведь до этого ЦСКА и “Зенит” выиграли Кубок УЕФА, и костяк сборной был составлен из игроков этих клубов. Вот что значит — сильная сборная и сильные клубы», — резюмировал специалист.

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