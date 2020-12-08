«Челси» символически: сохранят ли российские клубы мотивацию в ЛЧ

На этой неделе закончатся групповые этапы еврокубков. Во вторник игры последнего тура в Лиге чемпионов проведут «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб примет дома дортмундскую «Боруссию», а «Краснодар» встретится на выезде с лондонским «Челси».

Оба матча уже не имеют никакого турнирного значения для российских команд. «Зенит» ни при каких обстоятельствах не сможет подняться выше последнего четвёртого места в своей группе — команда Сергея Семака досрочно лишилась шансов сыграть в весенней стадии еврокубков. «Краснодар» не будет ни выше, ни ниже своего нынешнего третьего места в квартете, дающего ему право на участие в плей-офф Лиги Европы.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 8.12.2020, 20:55 Зенит - Боруссия Д -

«Зенит» — «Боруссия»

Питерцы полностью провалили нынешнюю Лигу чемпионов и второй раз подряд занимают последнее место в группе, не попадая даже в плей-офф Лиги Европы. Причём в этом году сине-бело-голубые лишились шансов на евровесну за тур до конца группового этапа. На их счету всего одно очко по итогам пяти матчей.

Игра с дортмундской «Боруссией» для «Зенита» не будет иметь ничего. кроме символизма. Пока неизвестно, насколько футболисты будут гореть желанием одержать хотя бы одну победу в этом розыгрыше. Тем более, у них сейчас непростой график и в чемпионате России, в котором питерцы лидируют, пусть и опережая московский «Спартак» по дополнительным показателям.

Именно с красно-белыми «Зениту» играть один из ближайших матчей. Впрочем, вслед за «Боруссией» ему принимать на своём поле сначала московское «Динамо», также одного из самых непростых соперников во внутреннем первенстве. С немецким клубом играть во вторник, а с бело-голубыми — спустя четыре дня, в субботу. А уже в среду 16 декабря предстоит встреча со «Спартаком».

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Не исключено, что в этих условиях «Зенит» бросит все силы именно на битвы с московскими командами, а в игре с «Боруссией» будет проведена ротация состава. При этом эксперты допускают, что клуб из Северной столицы всё же захочет напоследок порадовать болельщиков в Лиге чемпионов, но подчёркивают, что этот матч нужнее дортмундскому коллективу, которому ещё необходимо удержать первое место в группе.

— «Зенит» из всех наших клубов больше всего заинтересован в результате ближайших матчей еврокубков, — сказал «Известиям» бывший нападающий немецких «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков. — Команде нужно сгладить негативные впечатления от всех неудач в Лиге чемпионов. Думаю, питерцы попытаются стукнуть дверью. Не знаю, выйдет ли Дортмунд основным составом, но, даже если тренер решит поберечь кого-то из лидеров, те, кто их заменит, будут максимально мотивированы доказать свою состоятельность. Так что просто «Зениту» не будет. Впрочем, мы и так это увидели на протяжении всего группового этапа.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 8.12.2020, 23:00 Челси - Краснодар -

«Челси» — «Краснодар»

Благодаря победе дома над французским «Ренном» (1:0) «Краснодар» обеспечил себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Пройти в плей-офф Лиги чемпионов он, как и «Зенит», не смог за два тура до конца группового этапа. «Быки» стали первой за два сезона российской командой, пробившейся в весеннюю часть еврокубков.

В ближайшее время их достижение может повторить лишь московский «Локомотив», если в среду добьётся успеха в выездном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» и займёт третье место в группе.

«Краснодару» предстоит играть в Лондоне. Местный «Челси» уже обеспечил себе первое место в квартете. И неизвестно, выйдет ли основным составом. Впрочем, «быкам» тоже необязательно выпускать всех сильнейших. Особенно на фоне двух ближайших туров чемпионата России, которые станут последними перед уходом на зимний перерыв.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий «Краснодар» преклонил колено перед «Челси»

В субботу подопечные Мурада Мусаева примут дома «Локомотив», а в среду 17 декабря там же сыграют с «Уфой». Пока «Краснодар» идёт в РПЛ на девятом месте и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Поэтому ему во что бы то ни стало надо исправлять ситуацию внутри страны.

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— Вряд ли «Краснодар» будет закрывать глаза на матч с «Челси» и думать об РПЛ, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Всё-таки клуб завершает первый в своей истории групповой этап Лиги чемпионов. И захочет напоследок показать себя на фоне такого топового соперника, как лондонская команда. Тем более, «Краснодар» может позволить себе быть раскованным, так как матч не имеет турнирного значения, и сыграть в своё удовольствие. И не растратить силы перед чемпионатом России, тем более, там предстоит матч с «Локомотивом», который на день позже проведёт не менее сложную игру в Мюнхене. Нет смысла снисходительно относиться к матчу в Лондоне.