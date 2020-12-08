«Челси» символически: сохранят ли российские клубы мотивацию в ЛЧ
«Зенит» и «Краснодар» завершат выступления в Лиге чемпионов матчами без турнирного значения.
«Зенит» и «Краснодар» завершат выступления в Лиге чемпионов матчами без турнирного значения.
На этой неделе закончатся групповые этапы еврокубков. Во вторник игры последнего тура в Лиге чемпионов проведут «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб примет дома дортмундскую «Боруссию», а «Краснодар» встретится на выезде с лондонским «Челси».
Оба матча уже не имеют никакого турнирного значения для российских команд. «Зенит» ни при каких обстоятельствах не сможет подняться выше последнего четвёртого места в своей группе — команда Сергея Семака досрочно лишилась шансов сыграть в весенней стадии еврокубков. «Краснодар» не будет ни выше, ни ниже своего нынешнего третьего места в квартете, дающего ему право на участие в
Питерцы полностью провалили нынешнюю Лигу чемпионов и второй раз подряд занимают последнее место в группе, не попадая даже в
Игра с дортмундской «Боруссией» для «Зенита» не будет иметь ничего. кроме символизма. Пока неизвестно, насколько футболисты будут гореть желанием одержать хотя бы одну победу в этом розыгрыше. Тем более, у них сейчас непростой график и в чемпионате России, в котором питерцы лидируют, пусть и опережая московский «Спартак» по дополнительным показателям.
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Не исключено, что в этих условиях «Зенит» бросит все силы именно на битвы с московскими командами, а в игре с «Боруссией» будет проведена ротация состава. При этом эксперты допускают, что клуб из Северной столицы всё же захочет напоследок порадовать болельщиков в Лиге чемпионов, но подчёркивают, что этот матч нужнее дортмундскому коллективу, которому ещё необходимо удержать первое место в группе.
— «Зенит» из всех наших клубов больше всего заинтересован в результате ближайших матчей еврокубков, — сказал «Известиям» бывший нападающий немецких «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков. — Команде нужно сгладить негативные впечатления от всех неудач в Лиге чемпионов. Думаю, питерцы попытаются стукнуть дверью. Не знаю, выйдет ли Дортмунд основным составом, но, даже если тренер решит поберечь
Благодаря победе дома над французским «Ренном» (1:0) «Краснодар» обеспечил себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Пройти в
В ближайшее время их достижение может повторить лишь московский «Локомотив», если в среду добьётся успеха в выездном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» и займёт третье место в группе.
«Краснодару» предстоит играть в Лондоне. Местный «Челси» уже обеспечил себе первое место в квартете. И неизвестно, выйдет ли основным составом. Впрочем, «быкам» тоже необязательно выпускать всех сильнейших. Особенно на фоне двух ближайших туров чемпионата России, которые станут последними перед уходом на зимний перерыв.
В субботу подопечные Мурада Мусаева примут дома «Локомотив», а в среду 17 декабря там же сыграют с «Уфой». Пока «Краснодар» идёт в РПЛ на девятом месте и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Поэтому ему во что бы то ни стало надо исправлять ситуацию внутри страны.
— Вряд ли «Краснодар» будет закрывать глаза на матч с «Челси» и думать об РПЛ, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. —
Матч «Зенит» — «Боруссия» начнётся в 20:55 по московскому времени. Встреча «Челси» — «Краснодар» стартует в 23:00 мск.