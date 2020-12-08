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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится из-за коронавируса

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Матч группового этапа Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату из-за случаев заражения коронавирусом в азербайджанском клубе, сообщается на сайте действующих чемпионов Азербайджана.

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Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.

По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус: Шахруддин Магомедалиев, Хайме Ромеро, Кара Гараев, Эмиль Балаев, Исмаил Ибрахимли, Турал Байрамов, Махир Эмрели, Аббас Гусейнов и Кевин Медина. В связи с этим и другими травмами 13 (2 — вратаря) из 23 игроков, заявленных на Лигу Европы «Карабахом», не смогут сыграть с «Вильярреалом».

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.

После пяти туров «Вильярреал» с 13 очками занимает первое место в группе. «Карабах» набрал одно очко в пяти встречах, занимает последнюю строчку в квартете I и уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

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