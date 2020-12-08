Матч между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится из-за коронавируса
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Матч группового этапа Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Матч группового этапа Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату
Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.
По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус: Шахруддин Магомедалиев, Хайме Ромеро, Кара Гараев, Эмиль Балаев, Исмаил Ибрахимли, Турал Байрамов, Махир Эмрели, Аббас Гусейнов и Кевин Медина. В связи с этим и другими травмами 13 (2 — вратаря) из 23 игроков, заявленных на Лигу Европы «Карабахом», не смогут сыграть с «Вильярреалом».
Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.
После пяти туров «Вильярреал» с 13 очками занимает первое место в группе. «Карабах» набрал одно очко в пяти встречах, занимает последнюю строчку в квартете I и уже лишился шансов на выход в