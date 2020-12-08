Матч между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится из-за коронавируса

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Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.

По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус: Шахруддин Магомедалиев, Хайме Ромеро, Кара Гараев, Эмиль Балаев, Исмаил Ибрахимли, Турал Байрамов, Махир Эмрели, Аббас Гусейнов и Кевин Медина. В связи с этим и другими травмами 13 (2 — вратаря) из 23 игроков, заявленных на Лигу Европы «Карабахом», не смогут сыграть с «Вильярреалом».

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.