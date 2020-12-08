«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов

В составе российской команды забитым мячом отметился Себастьян Дриусси (16-я минута). У гостей отличились Лукаш Пищек (68) и Аксель Витсель (79), выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

«Зенит» не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда лишилась шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков. Свою предыдущую победу в Лиге чемпионов «Зенит» одержал 27 ноября 2019 года, обыграв дома французский «Лион» (2:0). В прошлом сезоне «Зенит» также занял последнее место в группе.

«Зенит» и «Боруссия» сыграли четвертую очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла «Боруссия», так как победила в первом матче со счетом 4:2. В первом матче команд в нынешнем сезоне «Боруссия» обыграла «Зенит» со счетом 2:0.

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В составе «Боруссии» во втором тайме на поле вышел нападающий Юссуфа Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, в день матча с «Зенитом» ему исполнилось 16 лет 18 дней. Он превзошел достижение защитника Селестина Бабаяро, который дебютировал в турнире 23 ноября 1994 года в составе бельгийского «Андерлехта» в возрасте 16 лет 85 дней.