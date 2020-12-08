Футболисты «Башакшехира» ушли с поля в матче Лиги чемпионов с ПСЖ
ТАСС, 8 декабря. Футболисты и тренеры турецкого «Башакшехира» покинули поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
ТАСС, 8 декабря. Футболисты и тренеры турецкого «Башакшехира» покинули поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
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Команда в полном составе отказалась продолжать матч и ушла в раздевалку. Команды сыграли 14 минут, счет 0:0.
Матч обслуживает румынская судейская бригада под руководством Овидиу Хацегана, помогают ему Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервный судья — Себастьян Колтеску.