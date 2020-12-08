Футболисты «Башакшехира» ушли с поля в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

По сообщению пресс-службы турецкого клуба, расистские оскорбления от резервного судьи были направлены в адрес помощника главного тренера Пьера Вебо.

Команда в полном составе отказалась продолжать матч и ушла в раздевалку. Команды сыграли 14 минут, счет 0:0.