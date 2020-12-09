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10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
00:37 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» попробует обыграть «Баварию» в ЛЧ и продолжить выступление в еврокубках

ТАСС, 9 декабря. «Локомотив» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, соперником железнодорожников станет действующий победитель турнира германская «Бавария». Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23:00 мск.

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Источник: AP 2020

«Локомотив» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сохраняет возможность продолжить выступление во втором по значимости клубном турнире Старого Света — Лиге Европы.

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Для этого железнодорожникам надо одержать победу над «Баварией» и ждать помощи от мадридского «Атлетико», который в параллельном матче должен не проиграть австрийскому «Зальцбургу». Мадридская команда еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому встреча с австрийцами будет иметь для них турнирное значение.

«Бавария» же гарантировала себе первое место в группе А, поэтому на игру с «Локомотивом» может выставить экспериментальный состав. У «Локомотива» он точно будет не оптимальным, но по иной причине — в команде много травмированных. На прошлой неделе список пополнил Зе Луиш — автор результативной передачи в первом матче «Локомотива» и «Баварии» (1:2). Также в среду не сыграет Серкейра Мурило — основной центральный защитник московской команды дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 9.12.2020, 23:00

Бавария-Локомотив-

«Локомотив» не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд. В двух предыдущих розыгрышах команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков.

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