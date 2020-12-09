«Ювентус» обыграл «Барселону» в ЛЧ, Роналду и Месси провели первый очный матч за 2,5 года

Дублем отметился Криштиану Роналду (13-я, 52-я минуты), оба мяча португалец забил с пенальти. Еще один гол на счету Вестона Маккенни (20).
Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси провели первый очный матч с 6 мая 2018 года, тогда «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Реалом», за который на тот момент выступал Роналду, со счетом 2:2. Летом того года португалец ушел в «Ювентус». В общей сложности футболисты провели друг против друга 36 игр, в 16 сильнее оказывалась команда, за которую выступал Месси, в 11 — Роналду, еще девять встреч завершились вничью, Месси забил в этих играх 22 гола, Роналду — 21.
Роналду и Месси на двоих выиграли 11 «Золотых мячей», девять раз становились победителями Лиги чемпионов, завоевали 66 трофеев.
Обе команды ранее обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» занял первое место в группе G, «Барселона» стала второй. В активе команд по 15 очков, «Ювентус» оказался выше по результатам личных встреч. Третье место заняло киевское «Динамо», в последнем туре обыгравшее венгерский «Ференцварош» (1:0) и набравшее 4 очка, украинский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Ференцварош» с 1 очком стал последним.