«Ювентус» обыграл «Барселону» в ЛЧ, Роналду и Месси провели первый очный матч за 2,5 года

Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси провели первый очный матч с 6 мая 2018 года, тогда «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Реалом», за который на тот момент выступал Роналду, со счетом 2:2. Летом того года португалец ушел в «Ювентус». В общей сложности футболисты провели друг против друга 36 игр, в 16 сильнее оказывалась команда, за которую выступал Месси, в 11 — Роналду, еще девять встреч завершились вничью, Месси забил в этих играх 22 гола, Роналду — 21.