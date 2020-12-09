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01:18 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 9 декабря. Германский футбольный клуб «Лейпциг» и французский ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2020

В последнем туре группового этапа «Лейпциг» на своем поле обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. «Лейпциг» по ходу встречи вел со счетом 3:0, отличились Анхелиньо (2-я минута), Амаду Хайдара (13) и Джастин Клюйверт (69). После этого «Манчестер Юнайтед» забил два мяча за две минуты, голами отметились Бруну Фернандеш (80, с пенальти) и Гарри Магуайр (82).

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Матч ПСЖ и турецкого «Башакшехира» в Париже был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи.

В турнирной таблице группы H «Лейпциг» занимает первое место, набрав 12 очков. В активе ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» по 9 очков, но ПСЖ будет выше английской команды вне зависимости от результата матча с «Башакшехиром», так как французский клуб имеет преимущество над «Манчестер Юнайтед» по личным встречам. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а «Истанбул Башакшехир» прекратил борьбу в еврокубках.

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3:2
Первый тайм: 2:0
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