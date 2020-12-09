«Лейпциг» и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре группового этапа «Лейпциг» на своем поле обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. «Лейпциг» по ходу встречи вел со счетом 3:0, отличились Анхелиньо (2-я минута), Амаду Хайдара (13) и Джастин Клюйверт (69). После этого «Манчестер Юнайтед» забил два мяча за две минуты, голами отметились Бруну Фернандеш (80, с пенальти) и Гарри Магуайр (82).

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Матч ПСЖ и турецкого «Башакшехира» в Париже был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи.