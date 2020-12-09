«Лейпциг» и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 9 декабря. Германский футбольный клуб «Лейпциг» и французский ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 9 декабря. Германский футбольный клуб «Лейпциг» и французский ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последнем туре группового этапа «Лейпциг» на своем поле обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. «Лейпциг» по ходу встречи вел со счетом 3:0, отличились Анхелиньо (2-я минута), Амаду Хайдара (13) и Джастин Клюйверт (69). После этого «Манчестер Юнайтед» забил два мяча за две минуты, голами отметились Бруну Фернандеш (80, с пенальти) и Гарри Магуайр (82).
В турнирной таблице группы H «Лейпциг» занимает первое место, набрав 12 очков. В активе ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» по 9 очков, но ПСЖ будет выше английской команды вне зависимости от результата матча с «Башакшехиром», так как французский клуб имеет преимущество над «Манчестер Юнайтед» по личным встречам. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а «Истанбул Башакшехир» прекратил борьбу в еврокубках.