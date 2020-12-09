«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы Е, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. На гол Реми Кабелла (24-я минута) лондонцы ответили точным ударом Жоржиньо (28-я) с пенальти.

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Испанская «Севилья» в параллельном матче группы на выезде обыграла французский «Ренн» — 3:1. Голы в составе победителей забили Жюль Кунде (32-я) и Юссеф Эн-Несири (45+2-я, 81-я). У «Ренна» отличился Георгинио Раттер (86-я, с пенальти).

«Краснодар» набрал пять очков и занял третье место в группе, завоевав путевку в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» (14 очков) и «Севилья» (13) заняли первое и второе места соответственно и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ренн» с одним баллом стал последним в квартете Е и завершил выступление в еврокубках.