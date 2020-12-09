«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» на выезде сыграли вничью с лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» на выезде сыграли вничью с лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы Е, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. На гол Реми Кабелла (24-я минута) лондонцы ответили точным ударом Жоржиньо (28-я) с пенальти.
Испанская «Севилья» в параллельном матче группы на выезде обыграла французский «Ренн» — 3:1. Голы в составе победителей забили Жюль Кунде (32-я) и Юссеф
«Челси» (14 очков) и «Севилья» (13) заняли первое и второе места соответственно и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ренн» с одним баллом стал последним в квартете Е и завершил выступление в еврокубках.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в швейцарском Ньоне.