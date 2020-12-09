Федерация футбола Румынии выступила с заявлением по расистскому скандалу в матче «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»

На 14-й минуте игры румынский арбитр матча Овидиу Хацеган удалил со скамейки помощника тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Однако Вебо обратился к четвертому арбитру встречи Себастьяну Колцеску с вопросом, посчитав, что тот оскорбил его во время переговоров с Хацеганом по радиосвязи: «Почему ты назвал меня ниггером?» Это вызвало скандал, к которому подключились игроки обеих команд. В итоге, матч был прерван, его доиграют 9 декабря.