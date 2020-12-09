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09:23 (мск), источник: Sport24

Федерация футбола Румынии выступила с заявлением по расистскому скандалу в матче «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»

Федерация футбола Румынии сделала официальное заявление по поводу расистского скандала, который произошел в матче 6-го тура Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул Башакшехир».

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На 14-й минуте игры румынский арбитр матча Овидиу Хацеган удалил со скамейки помощника тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Однако Вебо обратился к четвертому арбитру встречи Себастьяну Колцеску с вопросом, посчитав, что тот оскорбил его во время переговоров с Хацеганом по радиосвязи: «Почему ты назвал меня ниггером?» Это вызвало скандал, к которому подключились игроки обеих команд. В итоге, матч был прерван, его доиграют 9 декабря.

«Федерация футбола Румынии приняла к сведению инцидент, произошедший в матче Лиги чемпионов “ПСЖ” — “Истанбул Башакшехир”, который был прерван на 14-й минуте из-за ситуации, в которой был замешан четвертый арбитр матча Себастьян Колцеску. Матч не продолжился, и УЕФА проанализирует инцидент. Румынская федерация футбола ждет отчета, чтобы выяснить, что именно произошло, и действовать соответствующим образом. Федерация футбола Румынии категорически не приемлет любые расистские или ксенофобские действия или заявления!» — сказано в пресс-релизе федерации.

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