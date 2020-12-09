Мусаев: Сафонов больше не сыграет в этом году из-за травмы
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграет в оставшихся матчах в нынешнем году
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграет в оставшихся матчах в нынешнем году
«Краснодар» во вторник в гостях сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Сафонов не попал в заявку на игру.
«Сафонов получил травму на предыгровой тренировке. Он был первым номером на этот матч, однако вчера поле было не лучшего качества. У него в середине тренировки поехала нога. Этот год для него закончен», — сказал Мусаев журналистам.
Также тренер сообщил, что бразильский защитник Кайо был заменен по ходу матча с «Челси»
«Краснодар» 13 декабря примет московский «Локомотив», а 17 декабря сыграет дома с «Уфой» в рамках Российской