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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусаев: Сафонов больше не сыграет в этом году из-за травмы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграет в оставшихся матчах в нынешнем году из-за травмы, сообщил главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» во вторник в гостях сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Сафонов не попал в заявку на игру.

«Сафонов получил травму на предыгровой тренировке. Он был первым номером на этот матч, однако вчера поле было не лучшего качества. У него в середине тренировки поехала нога. Этот год для него закончен», — сказал Мусаев журналистам.

Также тренер сообщил, что бразильский защитник Кайо был заменен по ходу матча с «Челси» из-за проблем с коленом. «Колено беспокоило Кайо еще в игре с “Ротором”. Его беспокоят боли в районе мениска. Я не могу назвать точные причины. Нужно делать обследование», — сказал Мусаев.

«Краснодар» 13 декабря примет московский «Локомотив», а 17 декабря сыграет дома с «Уфой» в рамках Российской премьер-лиги.

Челси
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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