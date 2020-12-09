Ничья в Лондоне: «Краснодар» продолжит еврокампанию в плей-офф ЛЕ
КРАСНОДАР, 9 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничьей в матче с лондонским «Челси» и продолжит еврокампанию в
КРАСНОДАР, 9 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничьей в матче с лондонским «Челси» и продолжит еврокампанию в
«Краснодар» со второй попытки пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Год назад команда Мурада Мусаева остановилась в шаге от основной сетки турнира. Тогда она по итогам двух матчей уступила греческому «Олимпиакосу» в раунде
В 2020 году «быки» на этой же стадии отбора вновь играли с командой из Греции — ПАОКом — и одержали две победы.
Именно во Франции «Краснодар» начал свой путь в еврокубке. Перед игрой в Ренне стало известно о двух сомнительных тестах на коронавирус в российской команде. По этой причине матч пропускали Реми Кабелла и Евгений Марков.
«Я хочу поздравить наших парней с хорошей игрой. Они заслужили ничью, но мы нацеливались на победу. Мы рады дебютировать в Лиге чемпионов. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы», — сказал после игры тренер «Краснодара» Артур Оленин, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.
Во втором туре в гости к «Краснодару» пожаловал «Челси». Перед игрой Мурад Мусаев заявлял, что «быки» не боятся англичан. Сдержать натиск «синих» российский клуб не сумел. На 14-й минуте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отразил удар Жоржиньо с пенальти, но затем англичане забили четыре безответных мяча — 4:0.
«Учитывая, что у нас маленькая обойма, а Кристоффер Олссон и Маркус Берг только что вернулись после болезни, мы не могли играть более агрессивно. Та компактность и дисциплина, которые были сегодня, это максимум из того, что мы могли выжать», — сказал после матча Мусаев.
В третьем туре «Краснодар» гостил у «Севильи». К 21-й минуте «быки» повели со счетом 2:0. Сперва
Чтобы выходить в
После поражения от «Севильи» «Краснодар» лишился шансов на место в 1/8 финала Лиги чемпионов, но сохранил шансы на путевку в
«Мы собрали боевой состав, максимально приближенный к оптимальному. Мы нейтрализовали сильные стороны соперника: фланговые атаки, полуфланг, стандартные положения. Попадание в Лигу Европы было
После победы над «Севильей» (4:0) в предыдущем туре «синие» обеспечили себе первое место в группе. «Краснодар» также не мог ни подняться, ни опуститься выше третьего места. «Быки» открыли счет в этой игре. На 24-й минуте отличился Кабелла. «Челси» отыгрался через четыре минуты. Жоржиньо реализовал пенальти, но не помешал «Краснодару» набрать пятое очко и заработать важные баллы для России в таблице коэффициентов УЕФА.