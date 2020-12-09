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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ничья в Лондоне: «Краснодар» продолжит еврокампанию в плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 9 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничьей в матче с лондонским «Челси» и продолжит еврокампанию в плей-офф Лиги Европы.

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Сняли греческое проклятие

«Краснодар» со второй попытки пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Год назад команда Мурада Мусаева остановилась в шаге от основной сетки турнира. Тогда она по итогам двух матчей уступила греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации еврокубка.

В 2020 году «быки» на этой же стадии отбора вновь играли с командой из Греции — ПАОКом — и одержали две победы.

По итогам жеребьевки российский клуб попал в группу Е с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном» — еще одним дебютантом Лиги чемпионов.

Именно во Франции «Краснодар» начал свой путь в еврокубке. Перед игрой в Ренне стало известно о двух сомнительных тестах на коронавирус в российской команде. По этой причине матч пропускали Реми Кабелла и Евгений Марков. Из-за травм не принимали участие в игре Масиэл Вандерсон, Ари и Дмитрий Стоцкий. Также из-за болезни не полетел во Францию главный тренер команды Мурад Мусаев. Однако даже без лидеров «быки» набрали первые очки, а Кристиан Рамирес забил дебютный гол «Краснодара» в Лиге чемпионов — 1:1.

«Я хочу поздравить наших парней с хорошей игрой. Они заслужили ничью, но мы нацеливались на победу. Мы рады дебютировать в Лиге чемпионов. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы», — сказал после игры тренер «Краснодара» Артур Оленин, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

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«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»

Во втором туре в гости к «Краснодару» пожаловал «Челси». Перед игрой Мурад Мусаев заявлял, что «быки» не боятся англичан. Сдержать натиск «синих» российский клуб не сумел. На 14-й минуте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отразил удар Жоржиньо с пенальти, но затем англичане забили четыре безответных мяча — 4:0.

«Учитывая, что у нас маленькая обойма, а Кристоффер Олссон и Маркус Берг только что вернулись после болезни, мы не могли играть более агрессивно. Та компактность и дисциплина, которые были сегодня, это максимум из того, что мы могли выжать», — сказал после матча Мусаев.

Без лидеров, но в Лиге Европы

В третьем туре «Краснодар» гостил у «Севильи». К 21-й минуте «быки» повели со счетом 2:0. Сперва Магомед-Шапи Сулейманов удачно исполнил штрафной удар, а затем Маркус Берг реализовал пенальти. Удержать преимущество «быки» не смогли. Иван Ракитич и Юссеф Эн-Несири забили три мяча и принесли хозяевам победу — 3:2. Отметим, что два из трех голов андалусийцы забили во второй половине, хотя на тот момент играли уже вдесятером. На 45-й минуте красную карточку получил Хесус Навас.

Чтобы выходить в плей-офф, российский клуб должен был обыгрывать «Севилью» в ответной игре. Об этой перед встречей говорил Мурад Мусаев: «В этой игре решатся наши перспективы в Лиге чемпионов. Мы понимаем это. Мы не строим планы на три матча». Перед поединком стало известно, что Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус. В составе его заменил 34-летний Евгений Городов, для которого матч с «Севильей» стал первым в Лиге чемпионов. Однако спасти «быков» от поражения голкипер не сумел. На 95-й минуте Мунир Эль-Хаддади принес гостям победу — 2:1 — и путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»

После поражения от «Севильи» «Краснодар» лишился шансов на место в 1/8 финала Лиги чемпионов, но сохранил шансы на путевку в плей-офф Лиги Европы. Для этого «быкам» нужно было дома обыгрывать «Ренн». Из-за травм у французского клуба выпали несколько ключевых исполнителей, и российская команда этим воспользовалась. На 71-й минуте Маркус Берг убежал от защитника, пробил мимо голкипера гостей и принес «Краснодару» первую победу в Лиге чемпионов — 1:0.

«Мы собрали боевой состав, максимально приближенный к оптимальному. Мы нейтрализовали сильные стороны соперника: фланговые атаки, полуфланг, стандартные положения. Попадание в Лигу Европы было задачей-минимум для нас. Ее удалось выполнить», — резюмировал Мусаев.

Заключительный матч с «Челси» в Лондоне турнирного значения для команд не имел.

После победы над «Севильей» (4:0) в предыдущем туре «синие» обеспечили себе первое место в группе. «Краснодар» также не мог ни подняться, ни опуститься выше третьего места. «Быки» открыли счет в этой игре. На 24-й минуте отличился Кабелла. «Челси» отыгрался через четыре минуты. Жоржиньо реализовал пенальти, но не помешал «Краснодару» набрать пятое очко и заработать важные баллы для России в таблице коэффициентов УЕФА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Челси
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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