Роналду унизил «Барсу» на «Камп Ноу», Буффон остановил Месси, «МЮ» отправился в Лигу Европы

«Юве» выдал лучшую игру сезона

Группа G

«Барселона» — «Ювентус» — 0:3 (Криштиану Роналду, 13, с пенальти, 52, с пенальти. Маккенни, 20)

На протяжении нескольких лет противостояние Месси и Роналду было украшением испанского чемпионата и всего мирового футбола, заставляя двух футбольных гениев выходить за пределы и без того неординарных возможностей. За два года семь месяцев и два дня не только миллионы болельщиков, но и сами звезды успели соскучиться друг по другу. Настолько, что в мало что решавшей игре и речи не могло идти о том, что кто-то из вечных соперников получит отдых. Тем более, матч первого круга в Турине прошел без заболевшего коронавирусом Роналду.

Понятно, что по футбольным меркам Лео и Криштиану постарели, но все равно было сложно предположить, что их новая встреча состоится в такой непростой для обоих период. Аргентинцу скоро принимать решение о своем будущем, потому что настоящее не слишком привлекательно. «Барселона» в минувшие выходные проиграла «Кадису» и опустилась в ла лиге на девятое место, от которого до зоны вылета всего три очка. У португальца тоже есть сомнения в перспективах «Ювентуса», который со скрипом привыкает к требованиям Андреа Пирло. Туринское дерби выиграно с трудом, многие болельщики размышляют не о трофее Лиги чемпионов, а о сохранении скудетто.

Впрочем, Месси против Роналду — это, как дерби, вещь в себе. Бесценное событие, независимо от текущего положения дел. Кажется, никто даже не обратил внимания на возвращение после пятимесячной паузы защитника Юмтити, которому в скором будущем прочат переход в «Ювентус». Кому это интересно, когда на поле находятся уникальные футболисты? Только эти два действующих игрока забили на профессиональном уровне более 700 голов, и лишь у них трехзначное количество результативных ударов в Лиге чемпионов.

Объятия Лео и Криштиану перед стартовым свистком — главный кадр вечера. Игра же началась под диктовку «Юве». Первый в матче удар остался за португальцем, который размял тер Штегена. Прошло несколько минут, и арбитр указал на «точку» после единоборства Араухо и Роналду. Фол выглядел неоднозначным, но в историю войдет не это, а первый гол Криштиану, забитый в ворота «Барсы» в главном еврокубке. Между тем, это был уже шестой его матч на таком уровне, а 18 мячей пришлись на другие турниры.

Дальше — больше. Каталонцы на родном «Камп Ноу» не знали, чем удивить Буффона. Джиджи потащил из нижнего угла классный удар Месси, но случилось это в тот момент, когда «Юве» уже удвоил счет. Маккенни и Куадрадо, словно на тренировке, в два паса разорвали оборону соперника. Так сине-гранатовые впервые в истории дважды пропустили в Лиге чемпионов к 20-й минуте, хотя, после 2:8 от «Баварии» удивляться ничему не приходится.

И когда в начале второго тайма тер Штегену пришлось спасать команду после убойного удара Рэмси, происходившее воспринималось спокойно. Только это лишь отсрочило неизбежное, так как ВАР увидел игру защитника «Барсы» рукой, а «Камп Ноу» — второе за вечер празднование Роналду. Для португальца это был 650-й мяч на клубном уровне. Это не просто унижение сине-гранатовых — счет 3:0 вывел «Юве» на первое место в группе, так как в первом круге гол и передача Месси принесли каталонцам более скромную по счету победу (2:0). В этот же раз 42-летний Буффон был непробиваем, а пенальти Лео пробить не удалось, так как Гризманн до нарушения де Лигта забрался в офсайд. В общем, ждали битвы, а увидели унижение «Барселоны», которая не проигрывала дома в главном еврокубке 38 матчей с 2013 года. До приезда Роналду.

«Динамо» К — «Ференцварош» — 1:0 (Попов, 60)

Возглавляющий венгерскую команду Сергей Ребров не смог лишить родной для себя клуб европейской весны. А Мирча Луческу снова доказал, что его приглашение в «Динамо» не было ошибкой.

Кошмар Сульшера

Группа Н

«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2 (Анхелиньо, 2. Айдара, 13. Клайверт, 69 — Бруну Фернандеш, 80, с пенальти. Погба, 82)

Пока в Париже разбирались с расистским скандалом, в Лейпциге определялось имя неудачника, который не выжил в «группе смерти». С одной стороны — не потерявшие в этом сезоне на своем поле ни одного очка немецкие «быки». С другой — отлично играющий на выезде «МЮ». «Красные дьяволы» из девяти гостевых матчей во всех турнирах выиграли восемь, а проиграли по собственной глупости только «Истанбулу». Не будь той осечки, для англичан заключительный тур превратился бы в формальность. Вместо этого — нервотрепка без травмированных Марсьяля и Кавани. И все это на фоне очередного скандала, который спровоцировал Мино Райола. Агент Погба опять заявил о том, что его подопечный несчастлив в «МЮ» и может вернуться в «Ювентус».

Впрочем, француз в последнее время играет нечасто, и его отсутствие в составе точно не критично. А вот быстрый гол Анхелиньо, чей рывок проспала оборона гостей, стал проблемой. Точнее, все только начиналось. Вскоре испанец выполнил результативный навес на Айдара, а если бы не ВАР, к 30-й минуте счет вырос бы до крупного. Очевидно, что попытка Уле Гуннара Сульшера повторить схему Юлиана Нагельсманна с тремя центральными защитниками не работала, и в перерыве норвежец поменял Алекса Теллеса на полузащитника ван де Бека.

Впрочем, с 15 потерями за тайм бразилец был одним из главных кандидатов на замену. Уже без него «МЮ» рванул вперед, Бруну Фернандеш попал в перекладину, и эти сантиметры имели ключевое значение. Практически сразу свежий Клайверт подсек мяч над де Хеа и довел счет до крупного. Но когда исход казался очевидным, «красные дьяволы» возродили интригу двумя голами за две минуты. К одному приложил руку удачно вышедший на замену Погба, однако чуда времен Сульшера-игрока не произошло. «Манчестер», независимо от парижской игры отправляется в Лигу Европы, а «Лейпциг», как и положено полуфиналисту прошлого розыгрыша, идет дальше вместе с «ПСЖ».

«Лацио» был в сантиметрах от провала

Группа F

«Лацио» — «Брюгге» — 2:2 (Корреа, 12. Иммобиле, 27, с пенальти — Формер, 15. Фанакен, 76)

Пока «Зенит» проигрывал «Боруссии», римляне под проливным дождем и не думали об устраивавшей их ничьей. И пусть пытавшийся быть смелым «Брюгге» быстро ответил на первый гол «орлов», те быстро вернули себе лидерство в счете. И без того невысокие шансы бельгийцев на успех упали практически до ноля в концовке первого тайма, когда за второе предупреждение поле покинул украинский защитник Соболь. Ну, а пенальти в исполнении Иммобиле оказался примечателен тем, что обладатель «Золотой бутсы» стал третьим после Дель Пьеро и Филиппо Индзаги итальянцем, который отличался в четырех первых матчах в рамках одной лигочемпионской кампании.

И все же бельгийцы вцепились в свой шанс. Как только Симоне Индзаги провел тройную замену с явным намерением поберечь некоторых лидеров, «Брюгге» удалась фланговая атака, увенчавшаяся голом Фанакена. На последний угловой к воротам хозяев прибежал даже голкипер Миньоле, и в итоге едва не лишившийся плей-офф «Лацио» прошел по грани — на второй добавленной минуте ворота Рейны спасла перекладина.

Группа А

«Ренн» — «Севилья» — 1:3 (Рюттер, 86, с пенальти — Кунде, 32. Эн-Несири, 45+2, 81)

«Челси» — «Краснодар» — 1:1