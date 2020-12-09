В «ПСЖ» сделали официальное заявление по расистскому скандалу в матче с «Истанбулом»

«Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» во вторник вечером был прерван после 13 минут игры из-за расистских высказываний четвертого судьи в адрес сотрудника турецкого клуба. Доиграна встреча будет в среду.

Все формы расизма противоречат ценностям, которых придерживается «ПСЖ», президент, персонал и игроки клуба. Более 15 лет клуб возглавляет борьбу с дискриминацией и продолжает работать над ее искоренением во всех формах. Столичный клуб сегодня является одним из самых активных спортивных клубов, стремящихся положить конец всем формам насилия и дискриминации, — говорится в заявлении.