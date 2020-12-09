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10:24 (мск), источник: Sport24

В «ПСЖ» сделали официальное заявление по расистскому скандалу в матче с «Истанбулом»

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала официальное заявление клуба по поводу расистского скандала, который произошел в матче 6-го тура Лиги чемпионов между парижанами и «Истанбул Башакшехиром».

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Игра, проходившая 8 декабря, была прервана из-за того, что четвертый арбитр Себастьян Колцеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным».

«Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» во вторник вечером был прерван после 13 минут игры из-за расистских высказываний четвертого судьи в адрес сотрудника турецкого клуба. Доиграна встреча будет в среду.

Все формы расизма противоречат ценностям, которых придерживается «ПСЖ», президент, персонал и игроки клуба. Более 15 лет клуб возглавляет борьбу с дискриминацией и продолжает работать над ее искоренением во всех формах. Столичный клуб сегодня является одним из самых активных спортивных клубов, стремящихся положить конец всем формам насилия и дискриминации, — говорится в заявлении.

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