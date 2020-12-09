«Уход команд с поля — невероятный цирк!» СМИ — о расистском скандале на матче ЛЧ в Париже
Что написала иностранная пресса о произошедшем в матче «ПСЖ» — «Истанбул ББ».
Что написала иностранная пресса о произошедшем в матче «ПСЖ» — «Истанбул ББ».
— Они оказались первыми в истории. Футболисты «Истанбула ББ» и «ПСЖ» во вторник покинули газон «Парк де Пренс» прямо по ходу матча
— Причина произнесения этих слов совсем не важна. Инцидент, произошедший в матче такого уровня, — по умолчанию скандальный и не имеет оправданий. Защищаться нечем. Поведение ничего не подозревающего арбитра нанесло серьезный удар по бренду Лиги чемпионов. Скоро решение по румынскому судье будет принято руководством УЕФА, и оно войдет в историю мирового футбола. Но меня очень волнует настрой «Истанбула». Вряд ли команда была бы такой смелой, если бы на кону стоял выход в четвертьфинал или полуфинал.
УЕФА дал бригаде Овидиу Хацегана шестой матч за шесть недель. Когда его назначили, я подумал, почему этим румынским рефери так восхищаются. После вчерашнего инцидента я изучил биографию резервного судьи и заметил, что однажды он пытался покончить жизнь самоубийством, его имя было замешано в
— Колцеску ошибся! — цитирует газета
Эй, футболисты и тренеры, вы устроили шоу! В этом шоу высмеивают борьбу с расизмом, оказывают медвежью услугу тем, кто действительно делает усилия в этом направлении. У нас, румын, много проблем, но не с расизмом!
— Наступит время, когда игроки, встающие на колено, станут
Расизм в футболе — это проблема. И ее не решить простым сгибанием колена. Сейчас уже необходимо поставить вопрос иначе: что делать дальше? Когда же мировой футбол